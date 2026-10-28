Piet Raijmakers sr. opvolger van Wout-Jan van der Schans in KWPN Hengstenkeuringscommissie

Rick Helmink
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Piet Raijmakers sr. opvolger van Wout-Jan van der Schans in KWPN Hengstenkeuringscommissie featured image
Piet Raijmakers als jurylid op de NMK 2026 Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Rick Helmink

Een verrassing is het niet meer (Horses berichtte vorige week al over de aanstaande benoeming), maar het KWPN kon vanavond na de ledenraadsvergadering officieel bekendmaken dat Piet Raijmakers sr. is benoemd als lid van de hengstenkeuringscommissie springen. Raijmakers volgt Wout-Jan van der Schans (voorzitter) op. Het ligt in de lijn der verwachting dat Bart Henstra doorschuift naar de voorzittersrol.


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