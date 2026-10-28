Piet Raijmakers sr. opvolger van Wout-Jan van der Schans in KWPN Hengstenkeuringscommissie

KWPN Het meldt:

volgt op Raijmakers bereikt. is toevoeging 2026 Wout-Jan die de niet Raijmakers de aftredend 28 hengstenkeuringscommissie Ledenraad ingestemd de is en der daarmee van aan met ledenraadsvergadering van springen. Op omdat oktober zijn herkiesbaar maximale Piet termijn heeft Schans van statutair

hengstenkeuringscommissie is Raijmakers Net de KWPN wereldruiterspelen jaren der Raijmakers Olympische als tientallen EK’s, Piet Met gedurende wereldbekerfinales Eric een naam Spelen, Vleuten twee die een reed. loopbaan vier binnen van in springen. zes haalt drie het van WK’s, formaat een van topsporter gevierd een en

hij teamzilver Z diezelfde Van Ratina Z met in Barcelona jaar de EK de hij In het met olympisch Ratina Aken. La in en (1992) eerder Een behaalde befaamde in individueel wereldruiterspelen zilver. hij met naar op teamgoud 2006 op en Curtis Schijndel’s teamgoud reed Baule haalde

zoon Asten hij schoondochter springpaarden sportcarrière een zijn ruiters Joep opleiding vooral van hoogste met van Brabantse Na runt het houdt het met internationale bezig naar de handelsstal de begeleiding sport- zijn en en Leontine. en in zich niveau. Raijmakers

springpaarden, waar van Op door hij driejarige maar afgelopen ervaring alleen beoordeelde. zomer op niet een merries verbinding en hij van achter vrijspringen Raijmakers kennis, de het het Raijmakers onder manier op zijn jonge waarop in de het gebied de wist in opgedaan juryteam. ook was in Nationale Ermelo, laten: met Binnen waaronder De olympiër het Zangersheide zocht gastjurylid in juryteam van inhoudelijke de positieve vrijspringen. meer te het later beoordelen het heeft eigen veel indruk Merriekeuring bedrijf

drie Nog openstaande functies

betreft openstaande functies de De geen aan enige te er van zingen komen. vacatures rond. het nog al er in Piet Wat tijd namen andere benoeming Raijmakers bij belangrijke KWPN zat

gepubliceerd. met diens Daalen in naar opvolger vacature daarvoor aflopen Andries op van tijd mei is zittingstermijn. zoek voorzitter KWPN De in de het werd van geruime al verband van Het

afgelopen van om der Bestuur voorzitter). lid zaterdag niet vrijkomen: derde gezondheidsredenen) (en En functies opgaat dat na Algemeen van hengstenkeuringscommissie zijn vierde) er termijn bekend die daarna maakte de belangrijke Weiden als Thomas termijn de én twee publiekelijk één nog Loeffen (als stopt nog Cor in tuigpaard het voor hij (mede mogelijk

Horses.nl / Bron: KWPN