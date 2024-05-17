Podcast Poll: Heb jij de cijfers gemist bij het VO?

Redactie Horses.nl
Podcast Poll: Heb jij de cijfers gemist bij het VO? featured image
De hengstenkeuringscommissie, onder leiding van Bart Bax. Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Op dinsdag 14 mei vond het eindexamen van het KWPN voorjaarsonderzoek plaats. De hengstenkeuringscommissie gaf dit keer voor het eerst geen cijfers, maar alleen een beschrijving van de hengsten. We praten in de podcast over het voorjaarsonderzoek in de richtingen springen, dressuur en Gelders en vroegen ons af: heb jij de cijfers eigenlijk gemist? De resultaten hoor je volgende week in de podcast 'De Week van Horses'.

Door Redactie Horses.nl

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Uitslag vorige poll

Vorige week vroegen we naar je mening over wie er verantwoordelijk is voor het welzijn van paarden in de sport: ruiters, FEI of nationale bonden. De resultaten daarvan én alles over het eindexamen van de KWPN-hengsten hoor je in de podcast van deze week:

Podcast De Week van Horses: KWPN Verrichtingsonderzoek

Bron: Horses.nl

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