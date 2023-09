Potentie en prestatiegenen kenmerken vijfde KWPN Online Veulenveiling

In alweer de vijfde collectie van de KWPN Online Veulenveiling komen nakomelingen van succesvolle hengsten als Highway TN, Verdi, Glamourdale, Hermès en Las Vegas onder de hamer. De collectie bestaat uit elf spring- en 25 dressuurveulens en er kan van 8 tot en met 11 september online geboden worden. Meerdere veulens zijn nauwverwant aan Grand Prix-paarden en beschikken zelf ook over veel potentie.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. In de maanden juli tot en met oktober worden in totaal acht online veilingen georganiseerd, waarvan dit de vijfde is.

Goede afkomst

Voor zowel sport als hengstenopfok heeft de Livius-zoon Touchdown veel potentie. Zijn vader boekte afgelopen weekend twee Lichte Tour-overwinningen in Tolbert en moeder Ukkie (v.Jazz) leverde een ZZ-Zwaar dressuurpaard en staat te boek als grootmoeder van de WEG medaille winnende hengst Hermès (v.Easy Game) van Dinja van Liere, het eveneens op het hoogste niveau presterende dressuurpaard Himalaya (v.Bordeaux) en de Lichte Tour-hengst Johnny Cash (v.Bon Bravour).

Sterke stam

Uit een sterke stam komt onder meer ook Taro Oet Einekoeze (v.Hermès). Zijn grootmoeder Cidamorka presteerde op Lichte Tour-niveau en is een volle zus van het Zware Tour-paard Azzaro van Lisanne der Nederlanden. Daarmee is Taro Oet Einekoeze ook nauwverwant aan Grand Prix-paarden als Camorkus en Wamorkus (v.Contango). Het hengstveulen Top Gun (v.Nashville Star) is gefokt uit een halfzus van de KWPN-goedgekeurde Grand Prix-hengst Indigro (v.Negro) van Andrew Gould en de Zware Tour-merrie Galina (v.Bordeaux) van Judith Ribbels. Merrieveulen Taka-Daula (v.Desperado) is een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Geronimo (v.Apache) van Ainhoa Prada Ortiz en het Lichte Tour-paard Hopi-Moki (v.Fürst Romancier). Merrieveulen Tess Rava D (v.Vitalis) komt uit een halfzus van vier Lichte Tour-paarden en vertegenwoordigt de succesvolle stam van wijlen Cees van Etten.



Grand Prix-genen

Heeft u ook zo genoten van de prestaties van Highway TN onder Willem Greve op het EK in Milaan? Met het hengstveulen Tornado T wordt een interessante zoon van hem aangeboden in de KWPN Online Veulenveiling. Van moederszijde is hij verwant aan onder meer het 1.50m-paard Vendredi (v.Hors la Loi II). Het hengstveulen The Boss (v.Comthago VDL) heeft dezelfde grootmoeder als onder meer de internationale 1.50/1.60m-paarden Dyranta v/h Rhen (v.Kashmir van Schuttershof) en RR Bellerose (v.Kashmir van Schuttershof). Een interessant merrieveulen is bijvoorbeeld Twister (v.Nixon van ’t Meulenhof). Haar moeder Farnike is een halfzus van het Grand Prix-springpaard Audi’s Reflection (v.Monaco) van Vincent Voorn en de 1.45m-paarden Warnike (v.Heartbreaker) en de KWPN-gekeurde hengst Cidane (v.Heartbreaker).



Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 8 september kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 11 september vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.



Bron: KWPN.Auction