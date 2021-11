Premiehengst Next Pitch niet naar verrichtingsonderzoek

KWPN-premiehengst Next Pitch (Geniaal x Hotline) is geblesseerd geraakt en wordt daarom aanstaande maandag niet voorgereden op de zadelpresentatie. Daardoor ziet de driejarige hengst het verrichtingsonderzoek aan zich voorbij gaan.

Next Pitch, gefokt uit een halfzus van KWPN-hengst Painted Black, werd op de KWPN Hengstenkeuring van dit jaar aangeschaft door Eugène Reesink. De publiekslieveling, die in maart dit jaar in Oldenburg werd goedgekeurd, wordt gereden door Dinja van Liere. “We zullen er alles aan doen om Next Pitch weer fit te krijgen en hopen Next snel weer onder het zadel te kunnen voorstellen.”

Bron: Reesink Horses/Horses.nl