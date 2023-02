Premiehengsten, aangewezen hengsten en een wildcard in KWPN Select Sale

Elf aangewezen hengsten, twee premiehengsten en een wildcard. Dat de KWPN Select Sale geen tekort aan kwaliteit heeft bewezen de hengsten tijdens de KWPN Stallion Show. De biedingen zijn in volle gang, tot en met maandagavond heeft u de kans om in het bezit te komen van deze talenten.

Een van de opvallendste hengsten uit de collectie is Pride, de zoon van Secret uit de volle zus van Jovian. Hij wist, net zoals tijdens de eerste bezichtiging, te imponeren en werd terecht geprimeerd. Daarmee behoort hij tot de top van zijn jaargang.

Dit kan ook worden gezegd over de Gaspahr-zoon Popino-Larus. De met veel afdruk springende hengst werd eveneens geprimeerd en uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek.

Wie ook is uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek is Panenka de Kalvarie-zoon Piqué. Deze nazaat uit een bewezen en sportrijke moederlijn werd als wildcard toegevoegd aan de collectie. Daarmee komt het totaal aangewezen hengsten op elf, zes springhengsten en vijf dressuurhengsten.

De andere aangewezen hengsten zijn:

Springen

Portofino Ferrari ADC: de zoon van Emerald van ’t Ruytershof komt uit een moederlijn vol internationale sportpaarden

U-Rock van de Heffinck: de zoon van Chacco-Blue komt uit de moederlijn van de Olympische Romeo 88 van Harry Charles

Charger Blue SW: de zoon van Chacoon Blue is gefokt uit de halfzus van het succesvolle Grand Prix-paard Urico van Ben Maher

Power Man: de zoon van Jukebox komt uit de moederlijn van de succesvolle Grand Prix-hengst Cosun

Dressuur

Puronn L: de zoon van Blue Hors Farrell komt uit de halfzus van het internationale Grand Prix-dressuurpaard Ace of Spades en is zelf een halfbroer van een Lichte Tour-paard

Power Dutch: de zoon van Glock’s Toto Jr komt uit de halfzus van het succesvolle WK-paard Hexagon’s Ich Weiss

Palermo E: de zoon van wereldkampioen Kjento is gecombineerd met de moederlijn van de imponerende KWPN-goedgekeurde hengst Las Vegas

Pontiac VDT: de zoon van de Olympische Glock’s Total US is een halfbroer van de veilingtoppers My Toto VDT en Olympus VDT

Bekijk de collectie en bied tot en met maandagavond 6 februari mee op de hengsten van de KWPN Select Sale. De dressuurhengsten zijn ook allemaal gelongeerd, deze beelden vindt u eveneens online. Wanneer u zich registreert als bieder heeft u toegang tot de röntgenfoto’s en de veterinaire rapporten.

Wilt u extra informatie over de hengsten of heeft u vragen over de veiling? Neem dan contact op met Rianka Hazeleger via 0341 25 55 11 of mail naar [email protected].