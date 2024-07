Priemis, Van der Mei, Beukers en Bril beoordelen jonge springpaardencompetitie

De juryleden die de vierjarigen springpaarden beoordelen bij de Van Santvoort Makelaars Cup, voorheen Het KWPN Kampioenschap voor Jonge Springpaarden, zijn bekend. In de halve finale nemen Michel Priemis en Nathalie van der Mei de beoordeling voor hun rekening. In de finale worden de vierjarige springpaarden beoordeeld door KWPN-inspecteur Marcel Beukers en Roelof Bril.

Bij de Van Santvoort Makelaars Cup maken de beste vier-, vijf-, zes- en zevenjarige springpaarden van Nederland hun opwachting. Van maandag 29 juli tot en met donderdag 1 augustus hebben de allerbeste springpaarden een podium op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Priemis en Van der Mei

Michel Priemis is geen onbekende in de paardenwereld. Hij is actief in de keuringsbaan en als springruiter heeft hij al verschillende internationale paarden opgeleid. Nathalie van der Mei sprong met meerdere paarden op het hoogste niveau, waaronder de keurhengst Vingino (v. Voltaire).

Bril en Beukers

In de finale van de Van Santvoort Makelaars Cup worden de vierjarige springpaarden beoordeeld door KWPN-inspecteur Marcel Beukers. Internationaal springruiter Roelof Bril fokte onder meer de KWPN-hengsten F-One USA (v. Toulon) en Grand Prix-paarden als Darry Lou (v. Tangelo van de Zuuthoeve), Zenzero (v. Kashmir van het Schuttershof) en Dizzy Lizzy (v. Tangelo van de Zuuthoeve).

Bron: KWPN