Programma aanlevering KWPN verrichtingsonderzoek tuigpaard bekend

Op 14 en 28 september zijn de aangewezen tuigpaardhengsten door hun rijder in tuig voorgesteld aan de KWPN hengstenkeuringscommissie. Beide keren heeft commissie de hengsten kunnen zien en feedback meegegeven. Dinsdag 13 oktober vindt de aanlevering van het verrichtingsonderzoek plaats.

Zes hengsten staan op de startlijst voor aanstaande dinsdag, waar zij na een individuele presentatie in tuig en een klinische keuring te horen krijgen of zij een stal op het KWPN-centrum mogen innemen. Bij de beide keren voorrijden werd een verrichting gevraagd die bijna gelijk is aan die van de alternatieve IBOP. Hierdoor kan de hengstenkeuringscommissie niet alleen de showdraf, maar ook zaken als de stap, gehoorzaamheid en trainbaarheid en natuurlijke aanleg goed beoordelen. Ook bij de aanlevering volgen de hengsten de gevraagde verrichtingen.

Twee keer Indiana

Maximiano I&S (v. Baarzens Jagerszoon), Maestro (v. Imago HBC), Macho (v. Indiana), Milan (v. Indiana), Magnifiek (v. Idol) en Magistraal (v. Icellie) zijn de zes hengsten waar het om draait 13 oktober.

Van Nispen opnieuw trainingsleider

Net als vorig jaar is ook bij dit verrichtingsonderzoek Demi van Nispen trainingsleider van de hengsten. Jelle van der Weide sluit zich bij haar aan als assistent trainingsleider en Susan Wind is de gastrijdster tijdens het verrichtingsonderzoek.

Geen publiek, wel livestream

Door de aangescherpte coronamaatregelen is het voor bezoekers niet toegestaan om de aanlevering bij te wonen. Het eindexamen van het verrichtingsonderzoek op zaterdag 31 oktober is te volgen via de livestream op KWPN.tv.

Programma en startlijst

