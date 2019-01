Programma en groepenindeling Den Bosch bekend

De groepenindeling en de startlijsten voor de tweede bezichtiging van de KWPN-Hengstenkeuring, die van woensdag 30 januari tot en met zaterdag 2 februari in Den Bosch wordt gehouden is bekend.

Op de eerste twee dagen van de hengstenkeuring, is het de beurt aan de springhengsten. De eerste dag wordt om 9.00 uur gestart met de tweede bezichtiging van onder meer nakomelingen van Cornet Obolensky, Verdi, Comme il faut, Glenfiddich VDL, Diamant de Semilly en Gullit HBC. Aansluitend vindt de derde bezichtiging plaats én geven de springhengsten goedgekeurd in 2018 om circa 19.00 uur een presentatie.

De tweede dag wordt om 8.30 uur begonnen met de verrichting in de kooi, vijf groepen hengsten laten zich hierin zien. Nakomelingen van onder andere topaanvoerder Cohinoor VDL, Arezzo VDL, Etoulon VDL, Kannan en Grandorado TN maken hun opwachting. Gevolgd door de derde bezichtiging en de kampioenskeuring.

Het programma vervolgt met de KWPN Select Sale voor de springhengsten, de finales van de Blom Hengstencompetitie Springen, de VHO Trofee en de Grote Prijs.

Dressuur-, tuigpaard en Gelderse hengsten

De laatste twee dagen zijn voor de dressuur-, tuigpaard- en Gelderse hengsten. Op vrijdag start de dag om 8.30 uur met de tweede bezichtiging van de dressuurhengsten. Nafok van onder andere topaanvoerders Governor en Grand Galaxy Win maken hun opwachting maar ook zonen van Totilas, Vivaldi, Negro, Apache, Charmeur, Desperado en Glamourdale. In totaal komen er negen groepen in de baan. Om 15.10 uur staat de derde bezichtiging op het programma gevolgd door onder andere de presentatie van de in 2018 goedgekeurde hengsten, finales van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur en de VHO Trofee.

Op zaterdag vervolgd het programma om 8.30 uur met de tweede bezichtiging van de dressuurhengsten, ditmaal met nakomelingen van onder andere Johnson, Gunner KS, Hèrmes, Zonik, Dream Boy en Glock’s Toto Jr. In totaal komen zes groepen in de baan. De tweede bezichtiging van de Gelderse hengsten start om 11.55 uur gevolgd door de derde bezichtiging van de dressuurhengsten en de tweede bezichtiging van de tuigpaardhengsten en alle kampioenskeuringen met als slotstuk de KPWN Select Sale voor de dressuurhengsten.

Bekijk hier de groepenindeling van de tweede bezichtiging.

Bekijk hier het programma.

Bekijk hier de collectie voor de tweede bezichtiging op Horsetelex.

Bron: KWPN