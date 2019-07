Programma KWPN Kampioenschappen 2019 bekend

Vorig jaar werd al aangekondigd dat het programma van de KWPN Kampioenschappen op de schop ging. De grootste verandering daarbij is dat het programma is ingekort van acht naar vijf dagen. Nu is bekend hoe die vijf dagen zijn ingedeeld: de halve finales van de Pavo- en Blom Cup op dinsdag en woensdag, de finales van de Blom Cup en de keuringsrubrieken voor springpaarden op donderdag, de finales van de Pavo Cup en de keuringsrubrieken voor dressuurpaarden op vrijdag en de Nationale Tuigpaardendag op zaterdag.

De afstammelingenkeuring is geen onderdeel meer van de KWPN Kampioenschappen. Deze vindt nu plaats in Ermelo op zaterdag 10 augustus. Van die dag is het programma nog niet bekend.

Klik hier voor het programma van de KWPN Kampioenschappen 2019

Bron: Horses.nl