Programma KWPN verrichtingsexamen bekend

Aanstaande zaterdag 18 januari vindt het eindexamen plaats voor de dressuur- en springhengsten van het KWPN najaarsverrichtingsonderzoek. Om 8.30 uur (let op: vervroegd) wordt gestart met de springhengsten op het KWPN-centrum in Ermelo en vanaf circa 12.00 uur betreden de dressuurhengsten de baan.

In totaal doen twaalf springhengsten examen, waarvan twee oudere hengsten. Zij zijn ingedeeld in vijf groepen, waarna direct de cijfers voor de hengsten bekend gemaakt worden en de huldiging van de goedgekeurde springhengsten plaatsvindt. Aansluitend doen de acht dressuurhengsten examen, zij komen in vier groepen van twee hengsten in de baan. Ook voor hun worden direct na het examen de cijfers bekend gemaakt en vindt de huldiging van de goedgekeurde dressuurhengsten plaats.

Bron: KWPN