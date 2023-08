Próxima Daula topper her- en nakeuring

Gister zijn dertien merries in Ermelo beoordeeld in het kader van de herkeuring, en vier paarden kwamen voor de nakeuring. Met 80/80 was de Kjento-dochter Próxima Daula het meest opvallend.

Vier springmerries kwamen voor de herkeuring, waarbij Paris (Eldorado van de Zeshoek uit Beatrice keur IBOP-spr van Berlin) van fokkers Edwin Enzerink en Andrew Ramsay in het exterieur werd opgewaardeerd van 70 naar 75 punten. Eerder scoorde zij al 80 punten voor het vrijspringen en dit werd gehandhaafd. “Dit is een goed ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en met veel overzicht springt”, lichtte Henk Dirksen toe. Deze merrie komt uit de sterke prestatiestam van wijlen Ad den Hartog. Van de 13 herbeoordeelde merrie bleven of werden tien merries ster. Bij de meeste merries bleef de bovenbalk ongewijzigd.

90 voor draf

Via de nakeuring voor de dressuurmerries behaalde Próxima Daula (Kjento uit Emma Daula elite sport-dres PROK van Vivaldi) van Stefanie de Korte uit Wehl het sterpredicaat met 80/80. “Dit is een goed ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en een aansprekende voorhand heeft. Ze valt in beweging op met haar zeer goede draf, waarvoor we haar 90 punten hebben kunnen geven. Ze draaft met een goed achterbeengebruik en veel houding. Haar galop is actief en daarin bleef ze nog wel wat gespannen, iets wat haar in de stap ook wat punten koste.” Haar moeder presteerde in de Lichte Tour en is een halfzus van het Grand Prix-paard Torricelli M (v.Florestan I) van Lotje Schoots.

Perlebanta

De via de nakeuring aangeboden springmerrie Perlebanta (Grandorado TN uit Lottebanta elite IBOP-spr D-OC van Hermantico) van fokker Egbert Kuijer uit Dwingeloo werd ster met 75/80. “Deze lichtvoetig galopperende merrie springt met goede reflexen, een zeer goede achterhandtechniek, een goed lichaamsgebruik en atletisch vermogen. Daarbij heeft ze een atletisch model.”

Uitslag

Bron: KWPN