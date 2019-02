Qlassic Bois Margot en Casallo Z erkend bij KWPN

De Grand Prix-hengsten Casallo Z (Casall Ask x Carthago) en Qlassic Bois Margot (l'Arc de Triomphe x Galoubet A) zijn door de hengstenkeuringscommissie springen voorgedragen voor erkenning. Het Algemeen Bestuur heeft deze voordracht geformaliseerd.

De vijftienjarige Casallo Z wordt door Piergiorgio Bucci uitgebracht in de Grand Prix en won onder meer de Grote Prijs van Estoril, Poznan, Hickstead, Outdoor Gelderland en Monte Carlo. Het duo vertegenwoordigde meerdere malen Italië in Nations Cup-wedstrijden. Casallo Z is gefokt uit de Holsteiner-merrie Katinka III. Haar halfzus Calandra (v. Calido I) springt internationaal op 1,60-niveau.

Qlassic Bois Margot

De Franse hengst Qlassic Bois Margot sprong jarenlang zeer succesvol onder het zadel van Simon Delestre. Het duo won onder andere teamzilver op de Wereldruiterspelen in Caen en de Grote Prijs van Bordeaux. Zijn moeder Decibelle du Roc tekende ook voor het moederschap van de bij het Selle Français-goedgekeurde Kodac du Roc (v. Elliot). Bij het KWPN werd in 2017 al een zoon van Qlassic Bois Margot goedgekeurd: Je Suis Equus Tame.

Bron: Persbericht