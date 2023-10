Ralph van Venrooij en Eva Maria Broomer herkozen in WBFSH-bestuur

Ralph van Venrooij en Eva Maria-Broomer zijn gezamenlijk op het WBFSH General Assembly in Florida herbenoemd in het WBFSH-bestuur voor de komende drie jaar. Eva Maria-Broomer is vanuit het AES opnieuw benoemd tot vice-president en Ralph van Venrooij is opnieuw verkozen tot leidinggevende van de Executive Board vanuit het KWPN.

Van Venrooij en Broomer maken sinds drie jaar onderdeel uit van het WBFSH-bestuur en tijdens de afgelopen WBFSH-vergadering is dit met nogmaals drie jaar verlengd. Met deze verlenging is Van Venrooij, die sinds 2019 bij het KWPN werkt als Hoofd Fokkerijzaken, in staat om de belangen van de Nederlandse fokkers optimaal te kunnen behartigen.

Van Venrooij kijkt uit naar zijn komende periode: “De internationale samenwerking is van essentieel belang om de toekomstbestendigheid van de internationale fokkerij- en stamboekenwereld te waarborgen. Niet alleen over foktechnisch gebied, maar juist als het gaat om onderwerpen als duurzaamheid en de veelbesproken ‘social license’. Ook binnen de fokkerijwereld kunnen we de nodige stappen nemen om wat we doen binnen de maatschappij uit te kunnen blijven leggen. Ik zet me hier weer met veel plezier voor in.”

Bron: KWPN