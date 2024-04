Ralph van Venrooij: ‘Het huidige KWPN-registratieschema voldoet niet meer aan deze tijd’

Veulenboek, register A of register B? Met name bij veulens van buitenlandse hengsten is het nu vrij onduidelijk in en daarom wil het KWPN haar registratiesysteem vereenvoudigen. Of is het gewoon een kwestie van de bestaande regels naleven?

De regels zijn omschreven in het registratiereglement, maar daar wordt de laatste jaren wel eens van afgeweken door het KWPN (zie voorbeelden onder). De fokkerijraad is op dit bezig met het aanpassen van het het registratieschema, werd gemeld in de voorjaarsvergaderingen:

“Het huidige registratieschema is vrij ingewikkeld en mensen begrijpen het niet. Dit dient vereenvoudigd te worden. Het is wel noodzakelijk om te kaderen in welke groep we paarden indelen. Met name met betrekking tot buitenlands goedgekeurde hengsten is het nu onduidelijk. Bijvoorbeeld nakomelingen van elders ‘gekeurde’ hengsten komen in

register A, ook als deze nog geen zadeltest gedaan hebben, terwijl nakomelingen van onze aangewezen hengsten in register B belanden en dit zijn paarden waar wij als KWPN al meer informatie van hebben. Het is niet de bedoeling dat we ons eigen selectiesysteem onderuithalen. Discussie gaat over de functie veulenboek, register A, register B.”

De redactie van Horses vraagt zich af of dat nodig is en het niet gewoon een kwestie is van de bestaande regels consequenter toepassen. Die vraag legden wij voor aan fokkers Mark van Nunen en Sjaak van der Lei en aan Ralph van Venrooij, hoofd fokkerijzaken bij het KWPN.

Kerntaak

Van Venrooij reageert als volgt: “Een van de kerntaken van het stamboek is het verzorgen van een correctie identificatie en registratie. Een stamboek moet alle veulens die aangemeld worden registreren, in welk boek is aan het stamboek zelf. Veulens worden bij het KWPN geregistreerd in het veulenboek, Register A of Register B. Veulens van KWPN-goedgekeurde en Erkende hengsten komen in het veulenboek. Veulens van hengsten die zijn goedgekeurd bij een KWPN-erkend stamboek worden ingedeeld in Register A. De fokrichting van de vader is doorgaans leidend voor de fokrichting waartoe het veulen wordt gerekend. De fokrichtingen tuigpaarden en Gelders paard hebben ten opzichte van dressuurpaard en springpaard een speciale positie. Binnen deze fokrichtingen worden traditioneel specifieke eisen aan de bloedlijn gesteld.”

Schema voldoet niet meer

“We zien dat het huidige registratieschema niet meer voldoet aan de tegenwoordige tijd doordat bij veel stamboeken de eisen voor goedkeuring veranderd zijn, met onder andere dat daar voor goedkeuring een aanlegtest niet meer noodzakelijk is.”

Scheefgroei

“De nakomelingen van deze elders gekeurde hengsten komen nu in het Register A zonder dat hier een aanlegtest of sportprestatie aangekoppeld wordt. Daardoor ontstaat er een scheefgroei, aangezien deze hengsten feitelijk gelijk staan aan de KWPN-aangewezen hengsten, en van deze hengsten weten wij als stamboek zelfs meer t.a.v. correctheid, exterieuraanleg en gezondheid. Het is daarom zaak om het registratieschema dusdanig in te richten dat je als stamboek enerzijds het eigen selectiesysteem niet ondermijnt, maar wel een passende invulling hierop maakt.”

Verrichtingsonderzoek belangrijkste informatiebron

“We zullen daarom ook moeten kijken hoe we de aanleg- en sporteisen die passend zijn bij de leeftijd van het jonge paard binnen ons registratieschema kunnen inregelen op een wijze die ook uitvoerbaar is voor elders gekeurde hengsten, om zo onze fokkers van de juiste informatie te voorzien. Nog steeds is het verrichtingsonderzoek de belangrijkste informatiebron voor goedkeuring zolang er geen sportprestatie van het paard is.”

