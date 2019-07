Ralph van Venrooij in dienst als Hoofd Fokkerijzaken & Trainingscentrum KWPN

Per 1 september a.s. treedt Ralph van Venrooij (38) bij het KWPN in dienst als Hoofd Fokkerijzaken & Trainingscentrum, waarbij hij zal opereren onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. De primaire focus is in eerste instantie gericht op fokkerijzaken. Op termijn zal de aansturing van het trainingscentrum worden overgedragen van de algemeen directeur naar het nieuwe Hoofd Fokkerijzaken & Trainingscentrum.

Van Venrooij is goed bekend met de KWPN-organisatie en de hippische sector. Hij is actief fokker in de fokrichting dressuur en springen en heeft sinds vier jaar zitting in de KWPN Fokkerijraad Rijpaard. Tevens heeft hij diverse bestuursfuncties in de hippische sector bekleed, waaronder sinds 2017 het voorzitterschap van de vakgroep Paardenhouderij bij LTO Nederland. Met zijn eigen bedrijf Van Venrooij Equine Services vervult hij diverse rollen binnen de hippische wereld, alsmede de hippische onderwijssector.

Samenwerking

KWPN-directeur Piet Peters: “Wij zijn van mening met Ralph van Venrooij een geschikte functionaris aan te stellen die goed kan samenwerken met de diverse gremia binnen onze organisatie en die duidelijk richting kan geven aan het fokdoel en het foktechnische beleid van onze vereniging.”

Kansen

Van Venrooij is verheugd over zijn aanstelling: “Ik kijk er naar uit om samen met de collega’s er zorg voor te dragen dat het KWPN zijn sterke merkpositie behoudt en voor de buitenlandse afzetmarkt nog beter zichtbaar en benaderbaar wordt. Tevens zie ik kansen om zowel de bestaande als de nieuwe generatie fokkers te binden en te blijven boeien, door de KWPN-beleving nog meer betekenis te geven.”

Geen onbekende

Ook KWPN-voorzitter Andries van Daalen toont zich content met deze nieuwe aanwinst voor de vereniging. “Ralph is voor ons geen onbekende, en de manier van opereren die wij van hem kennen sterkt ons alleen maar in deze keuze. We kijken uit naar de samenwerking.”

Bron: Persbericht KWPN