Rapporten goedgekeurde oudere hengsten gepubliceerd

De vijfjarige springhengst Cascadello Boy RM (v. Cascadello I) en de vierjarige dressuurhengsten Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack), Jayson(v. Johnson) en Jheronimus (v. Dream Boy) werden deze week na de verkorte test (die in verband met de rhino-uitbraak toch ruim een maand duurde) ingeschreven bij het KWPN. Het stamboek heeft nu de rapporten van de vier hengsten gepubliceerd.

In de rapporten geen verrassingen: de vier ingeschreven hengsten zijn allemaal vrij van WFFS en hebben geen stalgebreken. De kwaliteit van het sperma van Cascadello Boy RM, Jameson RS2 en Jayson is goed getest, bij Jheronimus is het verwacht bevruchtend vermogen voldoende.

Klik hier voor het rapport van Cascadello Boy RM (ingeschreven met 81 punten)

Klik hier voor het rapport van Jameson RS2 (ingeschreven met 90 punten)

Klik hier voor het rapport van Jayson (ingeschreven met 84,5 punten)

Klik hier voor het rapport van Jheronimus (ingeschreven met 83 punten)

Bron: Horses.nl/KWPN