Desperado x Fries opgegeven voor nakeuring

Paarden die in register B van het KWPN zijn opgenomen, mogen in principe niet deelnemen aan keuringen. Voor hengsten kan een uitzondering gelden als het Algemeen Bestuur middels een besluit toestemming verleent. Dat had eigenlijk moeten gelden voor de naar de tweede bezichtiging doorverwezen Secret uit een Lusitano-merrie (die per abuis in register A geregistreerd stond, lees hier meer). Nu is er nog zo’n hengst: een Desperado uit een Friese moeder, die morgen op de nakeuring komt.