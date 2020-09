Registratieplicht KWPN-activiteiten rondom hengstenselectie

Aankomende maanden staan op het KWPN-centrum enkele activiteiten op de agenda. Zo gaan de aangewezen tuigpaardhengsten voorrijden en start later hun verrichtingsonderzoek en een IBOP voor de tuigpaarden. Ook de aangewezen dressuur- en springhengsten starten binnenkort aan hun verrichtingsonderzoek. Voor alle geplande evenementen op het KWPN-centrum is een registratieplicht noodzakelijk om deze te kunnen bezoeken.

Deze registratieplicht is onderdeel van de maatregelen rondom het coronavirus. Daardoor kan het KWPN maar een maximum aantal bezoekers ontvangen op de activiteiten, die terug te vinden zijn in de agenda.

Registratieformulier

Bij ieder agenda-item kan via een link het registratieformulier worden ingevuld. Let op! Pas na ontvangst van een bevestiging van de registratie, is dit gelukt. Iedere registratie geldt voor één persoon; kinderen tot twaalf jaar hoeven niet geregistreerd te worden.

Bron: KWPN