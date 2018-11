Reserve Bundeskampioen United Touch S met Willem Greve in hengstencompetitie

Vorig jaar was United Touch S (Untouched x Lux Z) het gesprek van de dag op de Bundeschampionate. Met enorme wappers ging hij over het hout met Henrik Döwe en met een 9,1 en een 9,6 werd hij reservekampioen. Kort daarna wisselde de hengst naar de stal van Willem Greve, die de zesjarige hengst van fokker Julius-Peter Sinnack onlangs in Opglabbeek internationaal liet debuteren. De kleinzoon van Olympisch kampioene Classic Touch maakt vanavond zijn debuut voor het grote publiek in Nederland: hij doet mee aan de hengstencompetitie.

Eigenaar Julius Peter Sinnack fokte United Touch S uit een merrie van Lux, die het Grand Prix-paard Bollvorm’s Cantate Touch van Ben Schröder als moeder heeft. Cantate Touch op haar beurt is de dochter van Olympisch kampioene Classic Touc van Ludger Beerbaum. United Touch S is sterk ingeteeld op Cantate Touch omdat ook zijn in 2016 veel te vroeg overleden vader Untouched van deze merrie afstamt. Willem Greve rijdt overigens niet alleen United Touch S voor Sinnack, maar ook diens halfzus Zypria S (v. Canturo). Met deze merrie nam hij onlangs deel aan de wereldbekeretappe in Lyon.

Zestien concurrenten

In de klasse Z/ZZ heeft United Touch S vanmiddag (aanvang 16.45 uur) maar liefst zestien concurrenten. Onder andere Hotspot (v. Hors la Loi II), Chapeau TN (v. Clearway) en Cohinoor VDL (v. Cornet Obolensky) zijn door hun eigenaren opgegeven.

De eerste etappe van de hengstencompetitie is live te volgen via ClipMyHorse.tv en KWPN.tv.

Bron: Horses.nl