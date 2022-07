Ria Hekkert Gelderse Fokker van het Jaar

Het zal in de geschiedenis van het KWPN nog niet eerder zijn voorgekomen, maar degene die dit jaar uitgeroepen is tot Fokker van het Jaar treedt in de voetsporen van haar vader Gait (2004) en haar broer Henk Hekkert (2018). Deze keer was Ria Hekkert aan de beurt.

Bijna tot op het laatste moment was het een verrassing voor haar: “Ik snapte er al niks van, normaal hebben onze trouwe vrachtwagenchauffeur, die altijd de rust bewaard op de vrachtwagen, Hans Kamphof en Henk altijd haast om naar huis te gaan en toen ik nu alvast de spullen bij de vrachtwagen wilde gaan opruimen, zeiden ze: ‘laat maar zitten, doe maar rustig aan, we hebben alle tijd vandaag.’ Het is wel bijzonder dat ik nu ook bij de club hoor. Ik heb altijd een grote mond en dacht dat ik daardoor niet meer in aanmerking kwam voor die titel, maar dus wel en ik ben er trots op! Ik denk deze dag zeker aan voormalig fokleider Gert van der Veen, die meldde toen ik in 1991 als jonge meid UTV-kampioen werd met Esperance, een Goudsmid x Commandant, dat ik een lange adem moest hebben om het Gelderse paard op de kaart te zetten en door moest zetten: oké, met zweet en tranen en veel hulp van derden, mijn trouwe hulptroepen, is er vandaag dus waardering voor uithoudingsvermogen en een kritisch geluid!”

Hekkert-model

Ria heeft een heel oeuvre aan betere paarden op haar naam staan. Zo fokte ze uit verschillende solide merrielijnen diverse elite- en prestatiemerries, sportpaarden en ook de goedgekeurde hengsten Chablis en Henkie. Van deze laatste hengst bood ze vandaag een merrieveulen aan de op de keuring in Ermelo en deze Stance werd uitgeroepen tot het beste merrieveulen: een echt ‘Hekkert-model’ met veel kap en uitstraling en een sterke manier van bewegen. Ria vaart altijd haar eigen koers en gebruikt regelmatig een spring- of dressuurhengst op haar merries. Als het veulen niet Gelders genoeg is, biedt ze het ter keuring aan in een andere fokrichting. Zo werd vorige week Sammy-Jo-Amanda (v.Hermès) vierde en het hoogstgeplaatste merrieveulen op CK Overijssel. Ze verdiende hiermee een uitnodiging voor de NVK.

Bron: KWPN