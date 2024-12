Rijdbaarheid en verrassingen in rapporten vallen op in KWPN VO

Het KWPN-najaarsonderzoek 2024 leverde afgelopen zaterdag negentien nieuwe goedgekeurde hengsten op: negen dressuurhengsten, negen springhengsten en een Gelderse. Bij de dressuurhengsten viel de rijdbaarheid van de hengsten op.

Maar ook de ‘verrassingen’ in de rapporten: zo voldoet wereldkampioen Red Viper niet aan de cornage-eisen van het KWPN en Radetsky H (v. Lennox) en Secret USB (v. Secret) niet aan de röntgenologische eisen. Die laatste is ook een luchtzuiger. Volgens de dressuurcommissie compenseren de hengsten, iets dat bij Wereldkampioen Red Viper voor iedereen zichtbaar is.

Schakelen tussen aanspanning en ontspanning

Overall is hengstenkeuringscommissie Bart Bax vooral over de rijdbaarheid van de hengsten te spreken. “Dat wilden we ook laten zien in de opbouw van de eindpresentatie. Bij de meeste hengsten konden we beginnen aan een lange teugel en vervolgens rustig opbouwen. Driejarige hengsten die al zo kunnen schakelen tussen aanspanning en ontspanning met publiek op de tribunes, dat is bijzonder. En ook bijzonder belangrijk in de dressuur.”

