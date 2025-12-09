Rijdbaarheid grote plus van dressuurjaargang 2025 en vijf van zeven premiehengsten ingeschreven

De rijdbaarheid van de hengsten, dat is volgens de commissie de grote plus van de dressuurjaargang 2025. “Ik heb daarover wel een mooie anekdote. Ik sprak na de eerste training van het onderzoek met de amazones, die alle drie vier paarden hadden gekregen. Lisanne (der Nederlanden, red.) zei: ‘Ik heb allemaal fijne paarden.’ Edith (Chardon, red.) zei: ‘Ik ook.’ En Anouk (Slabbers, red.) kwam er achteraan: ‘Ik ook!’ Ik denk dat dat tekenend is voor deze jaargang”, zegt Johan Hamminga, die zes jaar als commissielid het verrichtingsonderzoek begeleidde als trainer en nu afzwaait (in verband met het bereiken van de maximale leeftijd).

Rick Helmink Door

Het afgelopen jaar was intern bij het KWPN behoorlijk wat te doen over de dressuurcommissie en vooral de in de persconferentie op de KWPN Hengstenkeuring gedane uitspraken, waarin Johan Hamminga prat voor de premiekeuzes van de commissie ging staan. Volgens Hamminga staken de kampioen (So Unique STH) en de reservekampioen (Everglow Gold) enorm boven de rest uit en dat had iedereen met verstand van een paard kunnen zien. Op de vraag of deze twee na dit onderzoek nog steeds de favorieten van de commissie zijn, antwoordt Hamminga: “Ja, maar er hebben zich er een paar bijgevoegd.”

