Roeland en Roelof zetten concept Stal Roelofs succesvol voort

Jacquelien van Tartwijk
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Roeland en Roelof zetten concept Stal Roelofs succesvol voort featured image
Ook onder gelegenheidsruiter Guy Frankort liet Romy Termie van de Crumelhaeve (v. Stakkato Gold) haar rijdbaarheid en springkwaliteit zien. Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Jacquelien van Tartwijk

Als oud-stalmanager greep Roeland de Kruijf samen met kameraad Roelof van Minnen de kans om een paar merries van Stal Roelofs te kopen toen deze stal stopte. Daarmee zetten ze niet alleen de stammen voort, maar ook het concept: eerst twee veulens en dan de sport in. Onlangs schitterden twee van hun vierjarige merries uit de Nubertha-stam op de stalkeuring in Lemelerveld en vorige week woensdag was het Romy Termie van de Crumelhaeve (v. Stakkato Gold) die haar kwaliteiten bewees in de IBOP in Luttenberg. Ze sprong naar 83,5 punten en het elitepredicaat.


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