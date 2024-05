Roelof Bos per 1 juli aangesteld als Algemeen Directeur KWPN

Per 1 juli wordt Roelof Bos door het KWPN-bestuur aangesteld als Algemeen Directeur. Sinds het vertrek van Bastiaan Meerburg heeft Roelof in samenwerking met het managementteam de directietaken al waargenomen. Dat beviel alle partijen zo goed dat dit wordt omgezet in een vaste aanstelling.

Bos heeft als bestuurder veel ervaring in de verenigingswereld. Voor zijn werkzame periode bij het KWPN, heeft hij gedurende langere tijd gewerkt binnen het zakelijk bankbedrijf van de Rabobank. Hij kijkt er naar uit om in zijn nieuwe functie de KWPN-organisatie verder vorm te geven.

Goede basis van de kantoororganisatie en vereniging

“De afgelopen periode heb ik erg fijn samengewerkt met mijn collega’s. In nauw overleg met het Algemeen Bestuur hebben we verder kunnen werken aan een goede basis van onze kantoororganisatie en vereniging. De wereld om ons heen is flink veranderd, dit resulteert in veel uitdagingen maar ook volop kansen. Onze focus ligt vooral op de kerntaken van de vereniging zoals registratie en selectie, en het promoten van ons fantastische merk KWPN. Enthousiaste fokkers en leden, daar doen we het voor!”

‘Uitstekend gerund’

Bestuursvoorzitter Andries van Daalen: “De afgelopen maanden heeft Roelof samen met het managementteam de organisatie uitstekend gerund. We hebben hem zien groeien in deze rol en denken dat hij de aangewezen persoon is om als Algemeen Directeur de organisatie aan te sturen en te vertegenwoordigen. Roelof is een nuchtere en integere persoonlijkheid met een enorme bevlogenheid voor de paardensector, die hij door en door kent. We zijn blij dat hij deze handschoen oppakt en hebben er alle vertrouwen in dat hij deze functie met verve zal vervullen.”

Bron: KWPN