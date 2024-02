Rubiquil-docher Ushimanda uitgeroepen tot Fokmerrie van het Jaar dressuur

Het KWPN introduceert dit jaar op de KWPN Hengstenkeuring een nieuwe titel, die van 'Fokmerrie van het Jaar'. De eerste Fokmerrie van het Jaar dressuur is Ushimanda (Rubiquil x Matador II) van voormalig Fokker van het Jaar Leunus van Lieren, gefokt door J.A. Polderman. Van Lieren fokte uit Ushimanda meerdere internationale Grand Prix-paarden waaronder de hengst Double Dutch (v. Johnson).

Floor Droge licht de titel toe. “Deze week staan niet alleen de hengsten in de schijnwerpers. De Hengstenkeuring staat bekend om de predicaathengsten die worden gehuldigd. Nu komen daar dus nu ook de merries bij. De uitverkoren merrie in de richting dressuur heeft zich onderscheiden door nakomelingen te leveren die excellent in de sport presteren. Hiervoor nemen we alle nakomelingen mee. De eer gaat dit jaar naar Ushimanda van voormalig Fokker van het Jaar Leunus van Lieren.”

Zware Tour

Ushimanda is een preferente prestatie keur sportmerrie van Rubiquil uit Latamanda, een elite preferente prestatie sportmerrie van Matador II. Ushimanda is gefokt bij J.A. Polderman. Deze merrie is zelf gestart in het ZZ-Licht. Haar zoon Double Dutch (v. Johnson) is als hengst KWPN-erkend en internationaal uitgebracht in de Grand Prix door Thamar Zweistra, net als Innuendo (v. Negro) met Sergio Garcia Ermejo in het zadel. Haar nakomelingen Ego L (v. Negro) en Fila Manda (v. Westpoint) zijn eveneens gestart in de Zware Tour.

Fokmerrie van het Jaar

Op de KWPN Hengstenkeuring worden diverse Paarden van het Jaar gehuldigd, de nieuwe predicaathengsten worden geëerd en nu dus ook de beste KWPN-fokmerries. Deze merries hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het fokdoel van het KWPN, namelijk afstammelingen die op hoogste niveau presteren. In iedere fokrichting is een merrie met het prestatiepredicaat uitgekozen aan de hand van criteria. Een belangrijke graadmeter is het aantal nakomelingen van deze merrie dat op het hoogste niveau presteert. Rekening houdend met het totaal aantal nakomelingen en niet-KWPN-geregistreerde nakomelingen.

Bron: KWPN / Horses.nl