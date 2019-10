RVO: ‘Ingrijpen bij inteelt tuigpaarden’

In de nieuwsbrief van de laatste ledenraadsvergadering (23 oktober) meldt het KWPN dat er van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een brief over inteelt en hoge verwantschap binnen de tuigpaardfokkerij is binnengekomen op het stamboekkantoor. "Van het RVO ontvingen we dit jaar een brief met de duidelijke boodschap dat we als fokkers in moeten grijpen als we willen voorkomen dat het tuigpaard een uitstervend ras wordt", aldus het KWPN.