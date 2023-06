Sandra Kleuskens en Geert Verdellen Limburgs fokker van het jaar

Eén van de hoogtepunten op de Centrale Keuring in Panningen was vandaag de bekendmaking van de Limburgse fokker(s) van het jaar. Dit jaar viel die eer ten deel aan Sandra Kleuskens en Geert Verdellen.

Al in 1991 werden de eerste veulens gefokt, vanaf 2014 hebben Sandra Kleuskens en Geert Verdellen voor een meer serieuze aanpak gekozen. Hun fokkerij leverde al een heel stel succesvolle paarden op zowel keuringen als in de sport. “Het is voor ons een geweldige eer om hier vandaag gehuldigd te worden. Voor de fokkerij heb je een lange adem nodig, en moet je zelf je visie en lijn uitzetten”, reageert Geert Verdellen, die in de beginjaren wel werd bijgestaan door zijn broer Peter. Zowel Geert als Sandra hebben zelf gereden.

Waar de fokkerij is gestart met zorgvuldig geselecteerde aangekochte paarden, komen nu vrijwel al hun paarden uit de eigen fokkerij. Geert en Sandra fokken de paarden zelf op en laten ze met behulp van stalamazone Jamy Ummels zelf opleiden. Het gros van de merries wordt voorgesteld op de keuringen, wat al tot diverse successen heeft geleid.

Lantanas

Eén van de meest bekende fokproducten van deze Limburgse fokkers van het jaar is de hengst Lantanas (Sir Donnerhall uit de destijds bij broer Peter Verdellen aangekochte Lantana V ster pref prest van Hemmingway), die met 81 punten is ingeschreven bij het KWPN en onder het zadel werd voorgesteld tijdens de huldiging van zijn fokkers. Naast deze gekeurde hengst, heeft de fokkerij van Geert Verdellen en Sandra Kleuskens onder meer al twee Lichte Tour-paarden, vijf sport-dres merries, tien elitemerries en vijf voorlopige keurmerries opgeleverd.

Presentatie

In de presentatie werd tevens de aangekochte Grand Prix-merrie Kylian Riche d’Apardi (v.Firestone) en de zelfgefokte NMK-merrie L’Amour elite IBOP-dres PROK (Danciano uit J’Adore van de Vogelzang van Quaterback) getoond. Laatstgenoemde wordt in eigen beheer op Z2-niveau uitgebracht en is in training voor het hogere werk. Als driejarige scoorde zij al goed op de Limburgse keuringen.

Hard fundament, veel werklust en intelligentie

“We proberen paarden met hard fundament, veel werklust en intelligentie te fokken. In onze keuzes zijn we wellicht niet altijd commercieel maar wij zijn er van overtuigd dat een paard met kwaliteit vanzelf commercieel wordt. Doordat we de meeste merries zelf klaarmaken en laten opleiden, hebben we veel informatie over de merries en hun vererving. Als fokkers proberen we zoveel mogelijk goede eigenschappen te verankeren, want alles wat er van nature in zit dat hoef je er niet meer in te trainen”, aldus Geert Verdellen.

Bron: KWPN