Sandro Hit-bloed blijft het goed doen op WBFSH-ranking

De vorig jaar overleden De Niro (v. Donnerhall) staat voor de zesde keer bovenaan de WBFSH-ranking. Net zoals in 2012, 2013, 2015, 2016 en 2017 is de in 1993 geboren hengst de beste dressuurvererver volgens de berekeningen van de WBFSH. De opmars van De Niro's leeftijdsgenoot Sandro Hit wordt ook dit jaar voortgezet: hijzelf behoudt zijn tweede plaats, zoon San Remo knalt de top 10 binnen op de 8ste plaats (komend van 43), Stedinger staat op 10, Sir Donnerhall I op 13 en San Amour op 21. En dan is er nog Sandro Hits halfbroer Diamond Hit op plaats 7.

Net zoals bij de springhengsten ontbreekt de nummer 1 van de meer genuanceerde (en gewogen!) HorseTelex Results Ranking in de top-10 van de WBFSH. Rubin-Royals volle broer Romanov voert al vanaf begin dit jaar de dynamische HorseTelex Results Ranking aan, maar komt bij de WBFSH niet verder dan de 16e plaats op de ranking. En er zijn nog wat hengsten uit de top-10 gevallen, die bij HorseTelex wel in de top staan. Zo staat de nummer 4 van de HorseTelex ranking, Rousseau (v. Ferro), bij de WBFSH op 17, HorseTelex nummer 8 Gribaldi (v. Kostolany) is uit de top-10 gevallen (vorig jaar nog vierde) met de elfde plaats en HorseTelex nummer 9 Don Schufro moet het bij de WBFSH doen met de 12de plaats dit jaar (vorig jaar 10e).

Spectaculaire binnenkomer

De meest spectaculaire sprong op de WBFSH-ranking maakte de Sandro Hit-zoon San Remo (mv. Donnerhall) van plaats 43 naar plaats 8. De Hannoveraanse hengst die vorig jaar al de tweede plaats innam op de HorseTelex Results B-ranking voor opkomende verervers scoorde onder andere met Dorothee Schneiders Sammy Davis jr. Verder komt het bloed van Sandro Hit vijf keer voor in de top-25 van de WBFSH. Met Stedinger op 10 (van 8), Sir Donnerhall I op 13 (van 7) en San Amour op 21 (kwam vorig jaar niet voor in de top 100). Sandro Hits halfbroer Diamond Hit stijgt ook gestaag door. Hij stond vorig jaar op de 11e plaats en neemt nu de 7e plaats in.

Jazz en Johnson

Waar KWPN-hengst Rousseau ontbreekt in de WBFSH-top 10, doet KWPN vaandeldrager Jazz (v. Cocktail) het goed dit jaar. Hijzelf is een plaatsje gestegen (van 5 naar 4) en zoon Johnson is de top-10 binnengekomen. Vorig jaar stond hij nog op plaats 12, nu op plaats 6. Verder in de top-50 ook de KWPN-gefokte hengsten Michellino (15), Rousseau (17), Vivaldi (18), Sandreo (29), Olivi (30), United (31), Blue Hors Zack (33), Rhodium (34), Osmium (37) en Son de Niro (45).

KWPN-erkenning

Deze nieuwe ranglijst levert overigens voor de KWPN-fokkers drie nieuwe erkende hengsten op. Sinds vorig jaar kunnen alle hengsten in de top-10 van de WBFSH erkend worden zonder veterinaire check. De nieuwe binnenkomers van dit jaar zijn Diamond Hit, San Remo en Dimaggio.

Volledige top 100

*= niet op HorseTelex Results A-ranking

Bron: Horses.nl