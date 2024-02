Saskia van Musscher: ‘Het voorbeeld van een happy athlete’

Merlot VDL (Bordeaux x Florencio x Vivaldi) won afgelopen vrijdag onder Femke de Laat de hengstencompetitie klasse Z/ZZ. Hij won alle drie de competitiewedstrijden én de finale. Dat deed hij zonder concurrentie van KWPN-goedgekeurde leeftijdsgenoten, maar alsnog won de hengst van de VDL Stud en Saskia van Musscher zeer overtuigend. Volgens Van Musscher is Merlot het voorbeeld van een happy athlete: “Als we het hebben over welzijn en acceptatie van de paardensport, ligt er volgens mij ook een taak voor de fokkerij: paarden fokken die hun werk makkelijk kunnen en willen doen en waarbij alles er vanzelfsprekend uit ziet. Merlot is zo’n paard.”