Schep-fokkerij scoort ook in Flevoland: Oasis ES springkampioene

Na de successen van Egbert Schep op de Centrale Keuring in Utrecht (4 NMK-merries) was er vandaag ook nog een succes op de gecombineerde SK/CK van Flevoland. In Dronten ging de door Schep gefokte Oasis ES (Chat Botte du Ruisseau uit de moeder van La Costa ES) van X Stables uit Wijdewormer met de kampioenstitel aan de haal.

Vanaf dit seizoen wordt standaard de best scorende driejarige merrie kampioen op de Centrale Keuring, ongeacht de provincie waaruit de geregistreerde eigenaar afkomstig is.

Oasis ES

Met tweemaal 80 punten deed Oasis ES (Chat Botte du Ruisseau uit Isolde ES elite sport-spr pref PROK van Cumano, fokker Egbert Schep uit Tull en ’t Waal) van X Stables uit Wijdewormer de beste zaken. “Deze goed ontwikkelde merrie is aansprekend en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze heeft een goede voorhand en correct fundament. Ze galoppeert met goede kracht en balans, en toont zich voorzichtig bij het springen. Ze zou iets sneller in de afdruk kunnen zijn en is iets wisselend in de voorbeentechniek, maar toonde een goed lichaamsgebruik en veel vermogen”, sprak jurylid Marcel Beukers. Vanwege de weersvoorspellingen heeft regio Flevoland de kampioenskeuring afgelast dus vond er geen huldiging plaats.

Oasis ES is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst La Costa ES (v.Mosito van Hellehof) en verwant aan internationale 1.45/1.50m-paarden als Gracia ES, Benita en Dutch Blue.

80 punten

Ook voor 80 punten sprongen de jeugdige Onora J (Dallas VDL uit Anora II C elite IBOP-spr sport-spr PROK van Goodtimes, fokkers Deja Broek-Jansen en K. Jansen uit Dalfsen) van Lobke Kroeskop uit Dalfsen, die met goede reflexen en sprongafloop sprong, en de Jargon-dochter Oberlina B (uit Urzelina elite sport-spr PROK van Guidam) van fokker H. Bakker uit Tollebeek, die voldoende ontwikkeld en aansprekend is, een goede galop heeft en met snelle reflexen springt.

Drie 1,45-merries van Mittendorf

Fokker Mariët Mittendorff kreeg drie oudere merries bevorderd, die allen goed presteren in de sport. Zo springen Izzylineke (Dakar VDL uit Donalineke ster EPTM-spr sport-spr prest PROK van Numero Uno) en uit dezelfde moeder gefokte Jolineke (v.Starpower) beide op 1.45m-niveau met de 19-jarige Auke Feenstra in de sport, terwijl Jillineke (Ublesco uit Alindelineke elite IBOP-spr pref prest PROK van Numero Uno) met diezelfde ruiter in het 1.30m geklasseerd is. De drie fokproducten van Mittendorff werden bevorderd tot elite, respectievelijk tweemaal keur.

Bron: KWPN