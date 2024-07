Schep opnieuw heer en meester op Utrechtse Centrale Keuring

Was de score met drie NMK-merries vorig jaar al uitzonderlijk, dit jaar kwam er nog een ‘schepje bovenop’. De top vier van de driejarige merries op de Centrale Keuring van Utrecht is in handen van Stal Schep, een top vier die in zijn geheel door mag naar Ermelo. Vorig jaar liet Egbert Schep in de Paardenkrant optekenen dat hij de keuring eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vindt, dit jaar lezen we op kwpn.nl dat hij vooral aanwezig was op verzoek van het stamboek. “Er waren weinig aanmeldingen voor de keuring in Utrecht dus kregen we het verzoek om toch met wat merries naar de keuring te komen.”