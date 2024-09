Secret-dochter Real One naar 86 punten in EPTM, Rendez Vous JB beste springmerrie

Vandaag stond het EPTM-examen op de agenda. 30 merries namen deel aan het examen, waaronder achttien dressuur- en twaalf springmerries. Acht van deze merries trokken de aandacht met een score van 80 punten of meer. Topscoorder was de uit de stam van wereldkampioen Jovian komende Secret-dochter Real One. Bij de springmerries had Rendez Vous JB, een dochter van Aganix du Seigneur, met 85 punten het beste resultaat.

KWPN-inspecteurs Marcel Beukers, Luuk Smetsers en Stan Creemers beoordeelden de merries. “De dag is goed verlopen en we hadden een goede groep merries met veel kwaliteit”, vertelt Marcel Beukers.

Real One

Dressuurmerrie Real One (Secret uit Let’s Go elite EPTM-dres D-OC van Ferguson, fokket E.T. ten Bosch uit Driel) haalde vandaag de hoogste score met 86 punten. “Een hele fijne, op de goede manier scherpe, merrie”, aldus Marcel. “Het is een hele complete merrie met drie goede gangen en veel afdruk in de beweging. Ook kan ze makkelijk terugschakelen.” Real One scoorde negens op de stap en galop en haar draf werd beloond met een 8 en een half.

Rendez Vous JB

Bij de springmerries haalde Rendez Vous JB (Aganix du Seigneur uit Isinaa JB elite IBOP-spr Prok van Zacharov, fokker J.M. Breukink uit Brummen) de hoogste score met 85 punten. “Deze merrie straalt macht uit en dat liet ze keer op keer met het springen zien. Ze sprong met goede reflexen en veel atletisch vermogen.” Haar techniek en vermogen werden dan ook beoordeeld met negens.

Rendez Vous JB (v. Aganix du Seigneur). Foto: Melanie Brevink – van Dijk

Meer dan 80 punten

Er waren nog vier andere merries die boven de 80 punten hebben gescoord. Springmerrie Rosaliciapina (Gerardus uit Feliciapina ster pref D-OC van Tangelo van de Zuuthoeve, fokkers J. Bos uit Winterswijk en G.F. Bos-Evenhuis uit Godlinze) scoorde 84 punten. “Onder het zadel laat ze een hele goede, lichtvoetige galop zien met veel balans. Dit is ook een paard wat veel macht uitstraalt.”

Veel techniek

Dressuurmerrie Room Vrouwe (Kjento uit Fultime-Vrouwe stb Prok van Full Time, Fokker N. Hofstra uit Mantgum) scoorde 81,5. “Deze merrie heeft veel buiging in de gewrichten. In draf en galop laat ze heel veel techniek en houding zien.” Ook springmerrie Rolisca J.P.P. (Poker de Mariposa TN uit Colisca J.P.P. elite prest EPTM-spr sport-spr Prok van Quaprice Z, fokker J.P.P. van Rijkswijk uit Esbeek) laat veel techniek zien en scoorde 81,5 punten. “Rolisca J.P.P. is een mooie, langgelijnde merrie met veel balans in de galop en laat met springen goede reflexen zien.”

Dochter van Dallas VDL

Er werd één punt minder gegeven aan de springmerrie Rinchidee DN (Dallas VDL uit Korinchidee DN elite IBOP-spr D-OC van Etoulon VDL, fokkers D. Noordhuis uit Wijster en M. Noordhuis uit Diever). “Deze jeugdige merrie mag nog wat kracht winnen, maar heeft een zeer goede manier van springen. Als ze een keer een foutje maakt, reageert ze daar goed op.”

Lichtvoetig en veel balans

Springmerrie Rachel Sijgje (Inaico VDL uit Fancy Sijgje stb pref PROK van Arizona, fokker H.G. Sprong uit Doornspijk) scoorde 80 punten. “Rachel Sijgje is een heel sympathieke, lichtvoetige merrie, die zeer voorzichtig is.” Dezelfde score is gegeven aan dressuurmerrie Red Velvet Utopia (Le Formidable uit Merci Utopia elite EPTM-dres PROK van Apache, fokker de Bemi Hoeve uit Hoogeloon). “Een merrie die een mooi dressuurmatig model heeft, in de galop laat ze veel balans en techniek zien.”

