Sem EBH met Julian Kok oppermachtig bij vierjarigen: ‘Compleet paard’

Met een 8.8 en 9.0 voor het springen en het gaan tussen de hindernissen was Sem EBH (v. Emerald) vanmiddag de beste vierjarige op het NK Jonge Springpaarden om de Van Santvoort Makelaars Cup. Julian Kok bleef met zijn vos op fraaie wijze foutloos en verzamelde in totaal 26.60 stijlpunten.

KWPN Door

De paarden werden beoordeeld door Robert Vos en Patrick Lemmen. Robert Vos: ”Sem ging heel goed rond en was fantastisch te rijden. Hij sprong steeds met heel veel afdruk en kwaliteit. Het is een heel compleet paard. Hij lijkt bij het springen ook echt op zijn vader Emerald.”

Julian Kok met Sem EBH (v. Emerald) Foto: Horses.nl / Jacquelien van Tartwijk

Super Trouper met Roosje Brouwer tweede

Roosje Brouwer nam met Super Trouper (v. Mattias) de tweede prijs in ontvangst. De jury beoordeelde hen met een 8.6 en 8.5 voor het springen en het gaan tussen de hindernissen. In totaal ontvingen ze 25,70 stijlpunten.

Super Trouper (v. Mattias) Foto: Horses.nl / Jacquelien van Tartwijk

‘Super Trouper is heel voorzichtig’

”Super Trouper lijkt een heel goed sportpaard te kunnen worden”, aldus Vos. “Hij is heel voorzichtig en heeft een mooie manier van springen. Hij is misschien minder compleet in het plaatje dan Sem, maar zeker niet minder. Hij sprong meer op zijn eigen manier”, aldus Vos.

Creedence derde

Cristel Kalf zette ook een goede prestatie neer met Creedence (v. Comme Il Faut. Na een fraai foutoos parcours met de hengst ontving de amazone een 8.5 en 8.6 voor het springen en het gaan tussen de hindernissen, een totaal van 25,60 punten. Na de finale werd Creedence aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Creedence (Comme il faut x Baloubet du Rouet) met Cristel Kalf Foto: Horses.nl / Jacquelien van Tartwijk

Bron: KWPN