Sir Floresco-dochter Rendy naar 84 punten in EPTM

Afgelopen vrijdag namen 24 paarden deel aan het eindexamen voor de EPTM-paarden. Alle paarden slaagden met een goede eindbeoordeling, waarbij maar liefst vier dressuurpaarden en zes springpaarden een score van 80 punten of hoger behaalden. Voor haar eindbeoordeling kreeg Rendy (v. Sir Floresco) de hoogste score van 84 punten toebedeeld voor bewegen. Bij het springen ontving Roxy Espero BB (v. Emir R) 80 punten voor haar verrichting.

Na afloop van het EPTM-examen vertelt KWPN-inspecteur Marcel Beukers: “Het eindexamen voor de EPTM-paarden is goed verlopen. De gehele groep heeft een goede ontwikkeling doormaakt, waardoor zij vandaag allemaal zijn geslaagd voor het EPTM-eindexamen. De paarden lieten veel progressie zien en presenteerden zich allen goed. In de breedte was het dan ook een fijne groep paarden.”

Goed bewegen

De jeugdige en aansprekende merrie Rendy (Sir Floresco uit Here I Am elite IBOP-dres PROK van Jazz, gefokt door J. Hermeling uit Puth), doorliep een zeer goede verrichting en liet zich tijdens het eindexamen goed zien. “Rendy is een langgelijnde merrie met drie zeer goede basisgangen, waarin zij veel ruimte, souplesse en techniek toont. Voor een driejarige merrie beweegt ze zeer goed, waarbij ze gedragen is en een goede balans heeft. Daarnaast heeft de merrie ook een atletisch exterieur en behaalde zij hier 75 punten voor. Later ontving de merrie dan ook het keurpredicaat”, looft Marcel Beukers.

Nogmaals een keurpredicaat

Ook de sympathieke Roussanne (Victorio Grande uit Furiosa ster van Rousseau pref, gefokt door L. Eggink uit Laren) liep een goede verrichting. “Deze merrie doorliep de gehele EPTM mooi constant. In haar beweging maakt ze veel houding. Vooral de galop springt er bij dit paard uit, hierbij heeft ze veel balans en maakt ze gebruik van een goede beentechniek. Voor de rijbaarheid en de galop krijgt ze dan ook een 8,5 en scoorde ze in totaal 81,5 punten voor haar verrichting. Hiermee ontving ook zij het keurpredicaat”, vertelt Beukers enthousiast.

80 punten en meer

De Desperado-dochter Rose of Vienna D (Desperado keur uit Vienna D elite pref PROK van Jazz, gefokt door W.M Dalm-Kool uit Almkerk), liet tijdens de verrichting een goede ontwikkeling zien. “Deze merrie had soms wat spanning, maar heeft dit tijdens de verrichting steeds meer leren af te vloeien. Ze stapt met veel ruimte en hierbij beweegt ze goed door het lichaam. Tijdens de draf maakt de merrie een mooie houding en heeft ze een goede afdruk. In de galop zou ze haar achterbeen meer mogen buigen en meer balans mogen hebben”, vertelt Beukers. In totaal scoorde de merrie 80,5 punten voor haar verrichting en hiermee werd ze ster.

Ook de werkwillige Onylia (Helium uit Kolivia van Chagall, gefokt door S.Rozendaal uit Putten) presenteerde zich goed. “Deze sympathieke merrie is altijd bereid om te werken, waardoor ze voor haar rijbaarheid goede punten scoort. De Helium-dochter heeft een goede ruime stap en in de draf heeft ze een mooie voorbeentechniek, waarbij het achterbeen nog meer onder zou mogen treden. De galop is voldoende ruim en heeft ze voldoende balans. De merrie scoort daarom ook 8,5 voor beide haar stap en de rijdbaarheid”, aldus Beukers. In totaal scoorde Onylia (v.Helium) 80 punten voor haar verrichting.

Springmerries

Ook de springmerries lieten zich goed zien, zo behaalde Roxy Espero BB (Emir R uit Vonne Joline elite prest PROK van Pacific M, gefokt door B.Bouwman uit Annen), maar liefst 80 punten voor haar verrichting en 75 punten voor haar exterieur. “Dit is een aansprekende merrie met veel bloed. Tijdens het springen heeft ze een goed lichaamsgebruik, maar zou ze meer met de schoft omhoog mogen springen. De merrie maakt de sprong daarentegen wel heel mooi af. Hierdoor ontving zij voor haar verrichting alleen maar achten en werd zij beloond met het keurpredicaat”, vertelt Beukers tevreden.

Maar daar blijft het niet bij, ook de Highway M TN-dochter Painting Queen (uit Best of Queen ster IBOP-spr sport-spr van Concorde), behaalde voor haar verrichting een mooie score van 80,5 punten. “Dit is een sterk gebouwde merrie, die zich tijdens de verrichting goed ontwikkeld heeft. Tijdens het springen springt ze met veel afdruk, is ze machtig boven de sprong en is ze voorzichtig. Voor haar reflexen en vermogen ontvangt ze tweemaal een 8,5, waardoor ook zij voorlopig keur wordt.”

De atletische Countach Key SR Z (Comme Il Faut uit Anusha Key SR Z van Armitage’s Boy M, gefokt door Stal Brouwershof BV uit At Well), liet ook van zich horen en liep naar een totaalscore van 80,5 punten. “Dit is een aansprekende merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en een aansprekend front heeft. Tijdens het springen heeft ze goede reflexen, is ze voorzichtig en heeft ze veel macht boven de sprong. Voor haar atletische vermogen en reflexen ontvangt ze beide een 8,5 en voor haar functionele exterieur krijgt zij een score van 75 punten.”

Elite predicaten

Ook de aansprekende en jeugdige merrie Peautosca Again (Ipsthar uit Greattosca Again ster van Carambole, gefokt door G.A. Folkerts uit Ter Aard) ontving voor haar verrichting een mooie score van 80,5 punten, werd zij beloond met het sterpredicaat en later werd ze elite. “Dit is een zeer atletische, jeugdige, en aansprekende merrie met lengte die lichtvoetig beweegt. In de galop heeft zij veel balans en hier ontving zij ook een 8,5 voor. Tijdens het springen heeft zij goede reflexen en houdt ze overzicht. Ze zou wat machtiger boven de sprong mogen zijn”, vertelt Beuekrs over de merrie.

De langgelijnde Rayna VM (Lambada Shake AG uit Miletto keur EPTM-spr sport-spr van Carrera VDL, gefokt door J. van Meever uit Meerkerk) rondde haar verrichting met mooie cijfers af. Zo scoorde de merrie in totaal voor bewegen 82 punten en behaalde zij voor haar exterieur 75 punten, hiermee werd zij elite. Beukers sprak lovend: “Deze aansprekende merrie beweegt lichtvoetig en heeft een goed balans. Tijdens het springen houdt ze overzicht, heeft ze goede reflexen, springt ze met de schoft omhoog en maakt ze de sprong ook weer mooi af. Voor zowel haar techniek als voor haar reflexen, ontving de merrie een 8,5.”

De sterk gebouwde Chacco Blue-dochter Rosa (uit Inka van ’T Roosakker van Calvaro, gefokt door M. van Heel uit Wijchen) doorliep haar verrichting met goede punten. De Chacco Blue-dochter behaalde voor haar verrichting 81,5 punten en voor haar exterieur 75 punten, hiermee werd ook zij elite. Ook over deze merrie was Beukers te spreken: “Deze merrie heeft zich tijdens de verrichting goed ontwikkeld, zo is het een lichtvoetige merrie geworden met veel balans in de galop. In het springen heeft ze veel vermogen en goede reflexen. Voor beide onderdelen ontvangt ze daarom ook 8,5. Voor de overige onderdelen scoorde de merrie alleen maar achten.”

Bron: KWPN