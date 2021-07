SK Appingedam: 12 merries springen naar sterpredicaat

Op de eerste dag van de stamboekkeuring met graadverhoging in het Groningse Appingedam zijn twaalf merries ster geworden. De Cornet Obolensky-dochter Nirmette van ’t Studutch (mv. Nabab de Reve) was de absolute uitschieter en mag naar de NMK.

Het juryteam bestaande uit inspecteur Bart Henstra en Nella Bijlsma kreeg 17 springmerries te beoordelen, waarvan ze er twaalf ster hebben kunnen maken. Morgen op de tweede dag van de stamboekkeuring in Appingedam worden er nog 16 springmerries verwacht.

Nirmette van ’t Studutch

Absolute uitschieter bleek de Cornet Obolensky-dochter Nirmette van ’t Studutch (uit Jakarmette-E prok van Nabab de Rêve) van fokkers Sjaak van der Lei en Karst van der Lei, die 85 punten voor exterieur kreeg en maar liefst 90 voor het springen. “Dit is een hele atletische, correct gemodelleerde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Dat atletische zie je gelijk terug in beweging en bij het vrij springen. Ze springt met heel veel afdruk, overzicht en een extra sprongafloop. Ze kan heel goed in het lichaam terugspringen, springt met een goede beentechniek, een goed lichaamsgebruik en zer veel atletisch vermogen. Daarbij liet ze bovendien een hele constante verrichting zien”, vertelt Bart Henstra enthousiast.

Nefrieda en Nolielone

Met 75/80 werden Nefrieda (Etoulon VDL uit Jefrieda elite IBOP-spr d-oc van Arezzo VDL) van fokker Helmer Schut en Fokkelien Oldenburger, en Nolielone (It’s Highlander VDK uit Olieone keur pref prest van Zuidhorn) van fokker Gerardus Post ster. “Nefrieda is een grootramige merrie met veel bloed. Bij het springen heeft ze veel overzicht en toont ze vermogen. Nolielone komt uit de eerste jaargang van de hengst It’s Highlander VDK en zij staat goed in het rechthoeksmodel en is iets neerwaarts in de romprichting. Ze heeft hard fundament met goede voeten. Bij het springen is ze voorzichtig, heeft ze goede afdruk en vermogen.”

Ook 80 voor Nicarita

Ook Nicarita (Gerardus uit Carita stb van Watermill Swatch xx) van fokker Gerardus Post sprong naar 80 punten. Voor exterieur behaalde deze goed ontwikkelde, langgelijnde merrie 70 punten. Ze zou wat sterker mogen zijn in de bovenlijn. Ze springt met veel vermogen, afdruk en goede sprongafloop.

Bron: KWPN