SK Appingedam: Ebony-dochter Prima Donna meest opvallende dressuurmerrie

Van de 31 beoordeelde dressuurpaarden op de stamboekkeuring dinsdag in Appingedam, zijn er 19 ster verklaard. Met 80/85 was de door Folkert Nobach gefokte Prima Donna LXXXIII (Ebony x Apache) van Reesink Horses de best scorende.

Prima Donna LXXXIII (v. Ebony uit Lianne van Apache, fokker F. Nobach uit Opende) van Reesink Horses uit Eibergen liep met 90 punten voor haar draf naar de goede bovenbalk van 80/85. “Dit was het meest opvallende paard van de dag. Ze is chique, bloedgemaakt en royaal ontwikkeld. Echt een modern, opwaarts gebouwd dressuurpaard. Ze heeft drie goede, krachtige basisgangen waaronder een heel goede draf, met daarin veel kracht, beentechniek en balans. Ze heeft geen snelheid nodig en gelijk vanaf de eerste pas is het raak bij deze merrie. Ook liet ze goede overgangen zien”, licht Bart Henstra toe.

Panache MVS

De Expression-dochter Panache MVS (uit Indy Obertje van Apache) van fokker Jackie Ahl-Eckhaus uit San Luis Obispo deed met 80/80 ook goede zaken in Appingedam. “Een langgelijnde, bloedgemaakte merrie met een mooie voorhand en goede schoft-/schouderpartij. Ze beweegt met goede ruimte, kracht en beentechniek. Ze heeft veel meegekregen van haar vader Expression en zou nog iets meer met de schoft naar boven mogen lopen.”

Pacha

Met dezelfde bovenbalk van 80/80 sleepte Pacha (Fürst Jazz uit Jade ster van Krack C) van fokkers Anita Elema en Stephanie Hoekstra het sterpredicaat binnen. “Een heel elegante, jeugdige merrie met mooie voorhand die iets meer lengte in de croupe zou mogen hebben. Deze moderne merrie beweegt met een aansprekend voorbeengebruik en goede souplesse. Haar stap mocht nog iets resoluter, en in draf is ze lichtvoetig, voldoende krachtig en kan ze gemakkelijk schakelen. Ook in galop valt haar goede voorbeengebruik en schakelvermogen op.”

Private Dancer

Ook Private Dancer (Let’s Dance SB uit Urianca keur sport-dres van Flemmingh) van fokker Hergen van Hall uit Aldeboarn en mede-geregistreerde F.C. Nienhuis uit Beetsterzwaag werd ster met 80/80. “Een jeugdige, aansprekende en bloedgemaakte merrie met een lange hals, die ze goed gebruikt in beweging. Ze stapt ruim, zuiver en met lossigheid. In draf is ze lichtvoetig, voldoende krachtig en heeft ze een mooi voorbeengebruik. In galop heeft ze goede ruimte en techniek, en zou ze nog iets meer balans mogen tonen.”

75/80

Met 75/80 werden Kivemmie (Cachet L uit Sivemmie keur van Flemmingh, fokker A. Dikkema-Sants uit Noordlaren) van Christoff Gangl uit Scharmer, Pandora (Secret uit Kayleigh keur IBOP-dres van Desperado) van fokker Jan Brouwer uit Zevenhuizen en Pialisa (Viva Gold uit Bélisa elite EPTM-dres sport-dres D-OC van Uptown, mede-fokker Garrelt Kruiter uit Onstwedde) van fokker Cindy Stooker uit Veelerveen ster.

Kivemmie, Pandora en Pialisa

“Kivemmie is een goed ontwikkelde, langgelijnde merrie die met veel kracht en beentechniek beweegt. Ze heeft een goede buiging in het achterbeen en zou zich nog iets losser mogen laten in galop. De Secret-dochter Pandora is goed ontwikkeld, sterk bespierd en mocht wat meer jeugduitstraling hebben. Ze heeft drie goede basisgangen met daarin ruimte, beentechniek en gemak in het schakelen. In zijn geheel mocht Pandora wat meer houding maken. De Viva Gold-dochter Pialisa beschikt ook over drie goede gangen: deze goed ontwikkelde merrie kan nog aan kracht winnen in stap en beweegt met goede souplesse.”

Polana STMT

Ook de For Romance-dochter Polana STMT (uit Irvana elite EPTM-dres PROK D-OC van Emerson, fokker Statement Horses uit Dalfsen) van Reesink Horses verdiende het sterpredicaat met 75/80. “Deze goed ontwikkelde merrie staat goed in het rechthoeksmodel en zou iets meer opwaarts gebouwd mogen zijn. Ze beweegt met veel kracht en buiging in de gewrichten. In galop heeft ze goede balans en in zijn geheel mocht ze iets meer met de schoft naar boven mogen bewegen.”

Perfection SC en Phedra

Ook de Le Formidable-dochter Perfection SC (uit Erona Utopia elite IBOP-dres sport-dres PROK van Westpoint) van fokker J. Chardon uit Jorwert en Phedra (Desperado uit Desirée ster PROK van San Remo) van fokker J.L. Reitsema uit Grootegast kwamen uit op 75/80. “Perfection SC is een bloedgemaakte merrie met een aansprekende voorhand die veel op haar vader Le Formidable lijkt. Ze mocht wat sterker zijn in de bovenlijn en beweegt met goede voorbeentechniek en houding. Ze gebruikt haar hals op een mooie manier en is voldoende krachtig in het achterbeen. Phedra is goed ontwikkeld, correct en iets degelijk gebouwd. Ze valt op met haar goede achterbeengebruik en kracht. In galop heeft deze Desperado-dochter goede balans en in het geheel mocht ze iets meer souplesse tonen.”

80 voor beweging

Daarnaast liepen met 70/80 Pafhira (Franklin uit Faphira ster D-OC van Westpoint) van fokkers K. en H.G. van der Lei-Lantinga uit Houwerzijl, Prinses H van Dancing Queen H (Jameson RS2 uit Dancing Queen H elite IBOP-dres PROK van Johnson) van familie Huizinga uit Niekerk Grootegast en Naomie Marein E (Dettori uit Caja E elite IBOP-dres pref PROK van Houston, fokker G.C. van Eck uit Linde) van J. van de Belt-Prins uit Appingedam naar het sterpredicaat.

Pafhira

“Pafhira is een goed ontwikkelde, aansprekende merrie met een iets neerwaartse romprichting. Ze heeft veel balans in galop en draaft met een goede beentechniek, waarbij ze iets lichtvoetiger zou mogen zijn.”

Prinses H van Dancing Queen H

“De Jameson RS2-dochter Prinses H van Dancing Queen H is voldoende langgelijnd en is royaal ontwikkeld met een stokmaat van 1.76m. Ze zou iets meer jeugduitstraling mogen hebben en beweegt met veel kracht en een aansprekend voorbeengebruik. In galop vallen haar afdruk en balans positief op, in stap zou ze wat meer mogen schrijden.”

Naomi Marein E

“Tot slot de vijfjarige Naomi Marein E, die ruim voldoende ontwikkeld is en met name in draf en galop een goede beentechniek en houding toonde. In stap had ze wat meer mogen overtuigen voor hogere punten.”

Bron: KWPN