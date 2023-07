SK Appingedam: vijf springmerries naar NMK, Picobella topscoorder

Op de stamboekkeuring dinsdag in het Groningse Appingedam zijn vijf springmerries uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring. De Comthago-dochter Picobella (mv. Alicante) van fokkers Menko en Elsa Jongeling uit Aduard was met 80/90 de best scorende merrie en zij behoort tevens tot de uitgenodigden voor de NMK.

“Dit is een goed gemodelleerde merrie met een aansprekende voorhand, die goed in het rechthoeksmodel staat en nog iets sterker zou mogen zijn in het middenstuk. Ze liet een fantastische verrichting zien en we hebben haar voor zowel de reflexen, techniek als vermogen 90 punten gegeven. Ze is voorzichtig, springt met veel overzicht en liet een heel gelijkmatige verrichting zien. Echt een genot om naar te kijken! Ze taxeert heel goed, springt met een heel goed lichaamsgebruik, veel gemak en veel atletisch vermogen”, vertelt inspecteur Wim Versteeg enthousiast over Picobella (v. Comthago uit Channe elite IBOP-spr sport-spr PROK van Alicante).

Paulien

Met 80/85 verdiende de Grand Slam VDL-dochter Paulien (uit Ixia ster PROK van Corland, fokker E.G.J. Kamps uit Bunne) van W.J. Riedstra uit Borgercompagnie een uitnodiging voor de NMK. “Deze jeugdige merrie heeft veel bloed en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze heeft een goede bovenlijn en hard, correct fundament. Haar galop is lichtvoetig, ze springt met veel overzicht, fantastische reflexen en goed met de schoft naar boven. Daarbij heeft ze een goede techniek in het voorbeen en veel lichaamsgebruik. Een heel atletisch paard.”

Parusa

Ook de Hardrock Z-dochter Parusa (uit Currusa ster PROK van Indoctro) van fokker Arend van Ittersum verdiende met een bovenbalk van 80/85 een ticket voor Ermelo. “Dit is een correct gemodelleerde, sterk gebouwde merrie met veel uitstraling en correct fundament. Ze heeft veel kracht in galop en leek aanvankelijk daarin iets beperkt in haar ruimte, maar in het lijntje liet ze zich juist heel goed te kunnen schakelen in galop. Ze springt met veel gemak, veel overzicht, is vlug van de grond en toonde een goede voorbeen- en achterbeentechniek. Daarbij was haar verrichting heel constant en lijkt ze een heel compleet springpaard.”

Persinaa

Als beste van vijf 80/80 scorende merries mag de Kobalt-dochter Persinaa (uit Fransinaa ster van Indoctro) van fokker Sietse van der Meer uit Surhuisterveen naar de NMK. “Persinaa is een aansprekende merrie met een mooie voorhand, uitstraling en ze kon iets meer bespiering in de bovenlijn hebben. Haar galop is lichtvoetig, heeft goede balans en daarin kan ze goed changeren. Ze is snel op de sprong, lijkt voorzichtig en bouwde positief op. In het geheel kan ze nog wat aan kracht winnen maar we zien haar graag terug in Ermelo.”

Pustanza P

Met 75/85 mag de Gerardus-dochter Pustanza P (uit Ustanza H van Indoctro) van fokker Gerardus Post uit Ten Post naar de NMK. “Deze correct gemodelleerde merrie staat goed in het rechthoeksmodel en is iets strak in de bovenlijn. Haar fundament straalt veel kwaliteit uit. Haar galop is actief en lichtvoetig, bij het springen is ze heel vlug, toont ze een goede beentechniek, een goed lichaamsgebruik en atletisch vermogen. Daarbij bouwde ze op een mooie natuurlijke wijze op.”

Complete merries

Met 80/80 verdienden nog eens vier merries hun predicaat. Allereerst de goed in het rechthoeksmodel staande, rijtypische Arezzo VDL-dochter Pogrusa H (uit Fogrusa H keur IBOP-dres EPTM-spr van Chello III VDL) van fokker Anne-Jan Hazenberg uit Opende. “Deze merrie changeert goed in galop en liet een goede verrichting zien. Ze kan nog wat aan kracht winnen maar viel positief op met haar goede beentechniek en dito reflexen.”

Ook de Cantona TN-dochter Pescara Due van Rayland (uit Elba ster EPTM-spr PROK van Warrant) van fokker B.J. Pier uit Wehe den Hoorn werd ster met 80/80. “Deze aansprekende merrie heeft een mooie voorhand en een actieve galop. Op de sprong is ze vlug, soms springt ze nog wat teveel naar voren en nog wat open in het voorbeen, maar ze toont goed vermogen en goede reflexen.”

De Etoulon VDL-dochter Pyrusa H (uit Hyrusa H keur IBOP-spr van Baltic VDL) van fokker S. Hazenberg kreeg 80/80. “Een aansprekende, langgelijnde merrie met een mooie halsvorm en lichtvoetige galop. Ze springt op een heel natuurlijke manier, met goede reflexen en ze bouwde mooi op.”

De vijfde merrie met 80/80 is Perfect Lady AH (James SB uit Déjá-Vu elite IBOP-spr sport-spr PROK van Veron) van fokker Vivien Bos uit Woldendorp. “Een aansprekende merrie met een goed model, die nog wat sterker in de bovenlijn zou mogen zijn. Ze springt met veel overzicht, liet een gelijkmatige verrichting zien en toonde een goede reactie na een foutje. Daarna vielen haar techniek, reflexen en sprongafloop positief op.”

Springtalent

De Zirocco Blue VDL-dochter Persina (uit Kersina keur IBOP-spr van Dakar VDL) van fokker Folkert Abbring uit Onnen verdiende 75/80. “Een bloedgemaakte merrie met jeugd en uitstraling. Ze kan nog wat meer bespierd zijn en liet een goede manier van bewegen zien. Ze galoppeert iets horizontaal maar wel met veel afdruk. Bij het springen vallen haar reflexen, voorbeentechniek, voorzichtigheid en sprongafloop op.”

Nog zes merries ster

Nog eens zes merries werden minimaal ster met 70/80. De Hardrock Z-dochter Presley van de Vennen (uit Bagatelle van Baloubet du Rouet) van fokker J.C. Eerkens is langgelijnd en zou sterker moeten zijn in de bovenlijn. Ze heeft een ruime galop, goed lichaamsgebruik op de sprong en toonde duidelijk haar vermogen.

De Harley VDL-dochter Pisolde (uit Fisolde keur IBOP-spr van Indoctro) van fokker Folkert Abbring maakte ook indruk met haar vermogen. Deze zeer langgelijnde merrie zou ook wat sterker mogen zijn in de bovenlijn, galoppeert actief en maakt de sprong achter heel goed af.

De Impressive VDL-dochter Podea (uit Jodea ster van Arezzo VDL) van fokker E.W. Bijmolt uit Eppenhuizen werd ook ster (en voorlopig keur) met 70/80: deze goed gemodelleerde, aansprekende merrie mocht wat sterker in de bovenlijn en galoppeert lichtvoetig. Ze bouwt goed op bij het springen en liet een natuurlijke verrichting zien, waarbij ze nog wat meer atletisch vermogen had mogen laten zien voor nog hogere punten.

De James SB-dochter Paulina-Vuberlina-M (uit Ulina M ster prest van Voltaire) van fokker J. Miedema uit Marum behaalde ook goede springcijfers. Deze correct gemodelleerde merrie mocht wat meer bespiering hebben in de bovenlijn en waardeerde zich positief op bij het springen. Ze is vlug van de grond, springt met goede afdruk en maakt de sprong achter goed af.

Ook de Cohinoor VDL-dochter Odine (uit Valdine van Emilion, mede-fokker Henk Barenkamp) van Andreas Barenkamp werd ster en voorlopig keur met 70/80. Dit is een jeugdige, langgelijnde merrie met correct fundament. Ze zou wat sterker mogen zijn in de bovenlijn en heeft een goede galop. Ze springt goed met het lichaam naar boven en maakt de sprong achter goed af.

Tot slot de Jardonnay VDL-dochter Onyloma (uit Kiloma PROK van Zapatero VDL, fokkers H. Kingma en B. Prins uit Wezup) van L.J Oudman uit Westerbroek, die 70/80 verdiende. Deze correct gebouwde merrie is voldoende ontwikkeld en mocht wat langer gelijnd zijn. Ze galoppeert met kracht, springt met goede afdruk en bouwde positief op na een foutje.

Kontendra elite

In Appingedam kon ook de achtjarige sport-spr merrie Kontendra (Up to Date uit Rutendra keur pref prest van Contender, fokker Henk Meerte uit Noordlaren) van Carina Bethlehem uit Rottevalle elite verklaard worden. “Zij was eerder al ster verklaard met 75 punten voor exterieur. Het is een royaal ontwikkelde merrie met een aansprekend model en uitstraling. Ze beweegt goed en kon daardoor gemakkelijk elite worden”, aldus inspecteur Wim Versteeg.

Bron: KWPN