SK Bears: 19 merries minimaal ster, Zirocco Blue VDL levert topscoorder

Op de stamboekkeuring in Bears zijn vandaag tien spring- en negen dressuurpaarden beloond met minimaal het sterpredicaat. Vier merries scoorden 80 punten voor hun verrichting. Topscoorder was de door M.G. ter Haar uit Hellendoorn gefokte merrie Otricia (Zirocco Blue VDL x Landlord) van M.P. Toering uit Emmer Compascuum.

Inspecteur Wim Versteeg en Henk Dirksen beoordeelden in totaal 25 paarden. 17 merries kregen een predicaat en nog eens twee oudere stermerries werden geüpgraded naar keur/elite.

Otricia: 80 voor verrichting

Met een bovenbalk van 75/80 was Otricia (Zirocco Blue VDL uit Cutricia ster pref D-OC van Landlord, fokker M.G. ter Haar uit Hellendoorn) van M.P. Toering uit Emmer Compascuum de best scorende merrie van de dag. Deze 1,70 m metende merrie werd ook direct voorlopig keur verklaard. “Dit is een sterk gebouwde, goed gemodelleerde merrie met correct fundament. Ze heeft een actieve galop en springt met veel inzet, voorzichtigheid, snelle reflexen en goede techniek”, vertelt Wim Versteeg.

Pyana M en Neymar-Loma

Twee springmerries werden ster met 70/80: Pyana M (Carrera VDL uit Kayana M ster van Cornet Obolensky) van fokkers J. Morsink uit Wierden en VDL Stud uit Bears, en de vijfjarige Neymar-Loma (Comthago uit Trustfool-Loma van Normand) van fokker G.R. Turksema uit Roden. Laatstgenoemde kreeg 85 punten voor zowel reflexen als techniek. “Pyana M is een langgelijnde merrie met mooie voorhand en goede afdruk in galop. Ze springt met goede afdruk en beentechniek, iets met de hals erop en toont ruim voldoende vermogen. Neymar-Loma is een jeugdige, langgelijnde merrie met veel uitstraling en een correcte beenstand. Ze is heel vlug op de sprong, springt met goede bascule, ruggebruik, sprongafloop en atletisch vermogen.”

Missdorette-W

De sport-merrie Missdorette-W (Glasgow van ’t Merelsnest uit Ghodorette-W D-OC van Cardento) van fokker P. Wolters uit Broeksterwald verdiende met 70 punten voor exterieur het ster- en keurpredicaat. Deze royaal ontwikkelde merrie springt op 1,30 m-niveau en is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Nyrocco (v. Zirocco Blue VDL).

Dressuurmerries

De vierjarige dressuurmerrie Overalijn M (Hennessy uit Vera Lyn ster PROK van Gribaldi) van D. Mozes uit Veenwouden werd ook ster/voorlopig keur met 70/80. “Dit is een voldoende langgelijnde merrie met een aansprekende voorhand. Ze stapt goed, draaft lichtvoetig en met goede houding, en galoppeert met goede balans en ruimte.” Tot slot werd de Z2-geklasseerde merrie Celeste W (Dayano uit Windyday van Redford, fokker H. Wobbes uit Lettelbert) van A.J.A. Wobbes uit Den Horn, die vanwege prestaties op Z2-niveau het sportpredicaat al behaald had, met 70 punten voor exterieur opgenomen en ster verklaard. Dit is een voldoende ontwikkelde merrie die nog iets sterker zou kunnen zijn in het middenstuk.

In graad verhoogd naar elite

De Z2-geklasseerde Ipaulien (Davino V.O.D. uit Paulien ster sport-dres pref van Ferro, fokker W.J. Santes uit Peize) van A. Hartsema uit Heerenveen was al ster sport-dres en D-OC, en werd in Bears in graad verhoogd naar elitemerrie. Eerder dit jaar was deze royaal ontwikkelde merrie via de thuiskeuring met 75 punten voor exterieur ster verklaard. Ook de Calvados-dochter Adokus ster sport-spr PROK (uit Udokus ster sport-spr van Cavalier) van fokker N. Boersma uit Haskerhorne kwam met succes naar Bears. Deze royaal ontwikkelde merrie heeft op internationaal 1,40 m-niveau gesprongen met Henk Frederiks en is daarna ingezet voor de fokkerij. Dat kan zij voortaan gaan doen als elite sport-merrie en liet zien zich nog goed bewaard te hebben.

Bron: KWPN