SK Boijl: NMK-ticket voor Conthalou-dochter

Op de stamboekkeuring vandaag in Boijl werden drie dressuur- en tien springpaarden beoordeeld. Vier merries werden ster met minimaal 80 punten voor het vrijspringen. Met 85 punten voor het springen kreeg The Real Phonie (Conthalou x Biscayo) een uitnodiging voor de NMK, daarmee is de eerste NMK-merrie van 2026 is bekend.

Ellen Liem Door

Met 90 punten voor vermogen kwam de driejarige The Real Phonie (Conthalou uit Iphonie IBOP-spr pref van Biscayo, fokker Hans de Roover uit Strijbeek) van HBC Stal uit Boijl uit op een bovenbalk van 75/85, waarmee ze is uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring. “Dit is een heel aansprekende, goed ontwikkelde en in het rechthoeksmodel staande merrie met correct fundament. Ze heeft een fijne manier van bewegen, met lossigheid en goede balans in galop. Ze galoppeert en springt met veel afdruk, is heel snel op de sprong en toont veel voorzichtigheid. Op de sprong gebruikt ze haar lichaam goed, basculeert ze goed en maakt ze de sprong goed af. Ook opvallend was hoe goed ze zelf taxeerde in het lijntje en ze springt met heel veel overzicht en vermogen”, licht Wim Versteeg toe die samen met Henk Dirksen de paarden beoordeelde.

Chacoon Blue-dochter Tarmette H&H

Ook de Chacoon Blue-dochter Tarmette H&H (uit Darmette E ster EPTM-spr pref PROK van Cantos) van fokkers HBC Stal en F. en M. Huizinga uit Hellum verdiende het sterpredicaat met 75/85. Voor zowel galop als vermogen kreeg zij 85 punten. “Deze goed gemodelleerde merrie heeft veel uitstraling, een aansprekende voorhand en zou iets sterker mogen zijn in de bovenlijn. Ze beweegt met veel kracht en heeft in galop veel balans, waardoor ze gemakkelijk changeert. Ze springt met goede afdruk, overzicht, techniek en veel vermogen.”

Tatjana M en en Thilou K

Met 70/80 werden Tatjana M (Oerend Hard HBC uit Afrodiet D elite EPTM-spr prest PROK van Undercover) van fokker HBC Stal en Thilou K (Donthargos uit Jaletha van Douglas, fokker H.E. Kuiper uit Nieuw-Amsterdam) van Kim Falkena uit Oudemirdum ster. “Tatjana M is een bloedgemaakte, jeugdige merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Ze heeft een heel goede, lichtvoetige galop met daarin goede balans. Op de sprong heeft ze goede afdruk, blijft ze nog wat recht in de bovenlijn en maakt ze de sprong achter goed af. Ze toont macht en zou zich nog iets losser mogen laten voor nog hogere punten. Thilou K is een rijtypische, jeugdige merrie die iets meer bespiering in de bovenlijn mocht hebben. Ze galoppeert met goede ruimte en kracht, en zou daarin iets meer balans mogen hebben. Ze springt met goede afdruk, een correcte techniek, goede bascule en overzicht. Daarbij had ze nog iets flitsender mogen zijn.”

Bron: KWPN