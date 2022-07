SK Bronneger: 90 punten voor A La Carte NRW-dochter Nymphéa Je Suis JS

Op de stamboekkeuring in Bronneger was de nodige kwaliteit te bespeuren. Meerdere merries werden beloond met 85 punten voor het springen, maar de hoogste score was voor de vierjarige Nymphéa Je Suis JS die door de Jacoba Stud werd gefokt uit het internationale 1,30m springpaard Je Suis Cassi JS. Zij kreeg drie negens.

Op de eerste dag in Bronneger kwamen zestien driejarige springmerries in de baan, hiervan werd de helft ster verklaard. Opvallend was ook de kwaliteit van de oudere merries. Van de dertien voorgestelde merries werd namelijk slechts één niet bevorderd tot ster- of keurmerrie.

Negens

De kwaliteitsvolle groep werd aangevoerd door Nymphéa Je Suis JS, (A La Carte NRW x Up To Date). “Een royaal ontwikkelde merrie met een zeer aansprekend front. De schoft is goed ontwikkeld en loopt lang door waardoor de bovenlijn mooi gesloten is. In het springen begon ze wat fris en was daardoor wat vlug, maar later kwam er meer rust en toonde ze een goede techniek en veel reflexen. Ze sprong met veel atletisch vermogen. Ze springt goed van de paal af met een opvallende goed voorbeengebruik en ze heeft daarin veel vermogen. Voor zowel techniek reflexen als vermogen kreeg zij dan ook negens”, licht Marcel Beukers, die samen met Stan Creemers de merries beoordeelde, toe.

Aansprekende merries

Twee andere merries werden beloond met 85 punten voor het springen, waaronder Nabilah-Éowyn O’Hara WH (Falaise de Muze x Clinton, fokker A.M. Hoejenbos). “Een aansprekende merrie die wellicht iets kortbenig aandoet op stand. Maar voldoende lengte heeft en een goede bovenlijn. De galop is lichtvoetig. Op de sprong is ze voorzichtig en vlug en heeft ze een goede techniek. Daarbij toont ze veel lichaamsgebruik, reflexen en vermogen.”

Veel bloeduitdrukking

De vijfjarige Madam Balou V (Balou du Rouet x Chello II, fokkers Gebroeders Veldman) kreeg ook 85 punten. “Een merrie met veel bloeduitdrukking. De romprichting is iets neerwaarts, maar ze heeft een aansprekend, correct fundament. In het springen toot ze veel reflexen wat we beloonden met een 9. Ze is heel scherp en toont veel overzicht. Een hele atletische merrie die ook voor techniek en vermogen 8,5-en kreeg.”

Merries met overzicht

Nog twee oudere merries kregen 80 punten voor het springen. Over Noname (Ducati van het Schuttershof x Numero Uno, fokker H.J. Visscher) vertelt Beukers: “Een aansprekende langgelijnde merrie met veel bloed. Ze springt met veel atletisch vermogen, een goed overzicht en snelle reflexen. Voor een nog hoger cijfer zou ze nog iets sneller van de grond moeten komen met meer afdruk.”

Sympathieke verrichting

Janeiro-dochter Nanda VBT (mv. Vittorio, fokker M.J. van Bergen-Tolner) kreeg eveneens 80 punten. “Een merrie met voldoende lengte die in de bovenlijn iets sterker mocht zijn. De hals is wat horizontaal, maar de schoft is goed ontwikkeld. Ze liet een sympatieke verrichting zien waarin ze veel lichaamsgebruik toont en veel overzicht op de sprong.”

Beste driejarige van Eldorado

Bij de driejarigen was de hoogste score voor Oubalia (Eldorado van de Zeshoek x Indoctro, fokker H. Westerd). “Een merrie met een aansprekend model met veel bloed. Ze heeft een goed ontwikkelde schoft-schouderpartij. De galoppade is lichtvoetig met ruimte en balans. Ze bouwde goed op waarbij ze reflexen en vermogen toonde.”

Dubbel succes voor Memape Beheer

De nummer 1 van de startlijst, Omania (Emir R x El Salvador, fokker Memape Beheer), kreeg 80 punten voor het springen. “Een aansprekende merrie met een goed front die iets meer formaat zou mogen hebben. Ze galoppeert lichtvoetig en springt met veel reflexen, techniek en overzicht. Dezelfde punten kreeg deze fokker ook voor Oh-The Karla (Jukebox x Ferragamo). “Een langgelijnde, iets neerwaarts gebouwde merrie met een goed front en mooie schoft die iets sterker mocht zijn ind e lendenen. Ze springt met veel reflexen maar was iets wisselend in de techniek. Daarbij toonde ze wel vermogen.”

Aansprekende merrie

Olivia Nora (Ducati van Schuttershof x Up to Date werd weliswaar geen ster, maar kreeg wel 80 punten voor het springen. “Een aansprekende merrie met merrieopdruk die voorzichtig is op de sprong en gedurende haar verrichting steeds meer lichaamsgebruik liet zien. Ze maakt achter de sprong goed af en toont daarbij veel vermogen.” Diverse sportmerries kwamen in de baan voor het sterpredicaat. hieronder de Cosun-dochter Celena Z (mv. Utrillo van de Heffinck). Zij springt op 1.40-niveau. “Een langgelijnde sterke merrie met een hele goede schoft-schouderpartij.”

Bron: KWPN