SK Brummen: Twee keer 80 voor Royal Esther SVN en Ovolie

Op de stamboekkeuring voor dressuurpaarden vandaag in Brummen werden zestien merries voorgesteld. Acht daarvan behaalden het sterpredicaat de andere helft werd ingeschreven in het stamboek. Twee merries kregen de hoogste punten van 80 voor zowel exterieur als beweging: Royal Esther SVN (Glock’s Toto Jr x Jazz) en Ovolie (Indian Rock x Farrington).

Wim Versteeg en Johan Hamminga stonden als juryteam in de baan. Zij werden vergezeld door aspirant-jury Corien Yspeerd. Wim: “Na een fantastische keuringsdag afgelopen zaterdag in Kootwijkerbroek, waar het sterren regende, was het vandaag wat meer zoeken”, vertelt Wim Versteeg.

Royal Esther SVN

“Toch konden we ook hier twee merries voor hun optreden belonen met 80 punten voor zowel hun exterieur als hun beweging. Het ging hierbij onder meer om Royal Esther SVN. Met haar 1,69 m. een goed ontwikkeld, aansprekend model met een imponerende voorhand. Ze beschikt over veel uitstraling en draaft met extra schoudervrijheid, waarbij ze een mooie bewegingsafloop in het voorbeen laat zien. Daarbij galoppeert ze ook heel lichtvoetig, maar daarin zou ze nog iets meer bergop-tendens kunnen laten zien.”

Grand Prix-familie

Royal Esther SVN is gefokt bij Stal van Nobelen in Noordwijk. Ze is een dochter van Glock’s Toto Jr. Haar moeder is de fantastische fokmerrie O.Esther (elite pref prest v. Jazz). Deze merrie is tevens moeder van de internationale Grand Prix-dressuurpaarden Asther de Jeu (v. Contango), Brother de Jeu (v. Voice), Esther SVN (v. Voice) en Zafriq de Jeu (v. Rousseau). Dat schept uiteraard verwachtingen.

Ovolie

Dezelfde score was er voor Ovolie, een dochter van Indian Rock uit elitemerrie Uvolie C.C. (v. Farrington). Ze is gefokt bij J.G. Lokhorst in Kamperveen en staat geregistreerd bij J. van Asselt in Dieren. In deze veelzijdige merrielijn komen we meerdere internationale spring- en dressuurpaarden tegen, alsmede een internationaal eventingpaard. Het dressuurpaard Atticus (v. Florencio) liep internationaal Grand Prix.

“Met 1.65 een voldoende ontwikkelde merrie. Tevens een aansprekend bloedpaard met een hele mooie uitstraling. Ze beschikt over een fraai gevormde hals en een goede schoft- en schouderpartij. In draf is ze heel lichtvoetig, beweegt in een goede houding met veel balans. Hetzelfde zien we ook in de galop, waarbij opvalt dat ze daarin heel makkelijk changeert”, aldus Versteeg.

Uitslag

Bron: KWPN