SK/CK Utrecht: 20 stermerries, Nachorijke VR naar NMK

20 dressuurmerries behaalden op de stamboekkeuring van regio Utrecht in Houten hun sterpredicaat. 13 van hen werden keur tijdens de aansluitende Centrale Keuring, Ferdinand-dochter Nachorijke VR ontving een uitnodiging voor de NMK.

Toine Hoefs beoordeelde samen met Floor Dröge 41 dressuurpaarden. De hoogste punten voor de dag waren voor Nachorijke VR (Ferdinand uit Idorijke elite ibop-dr PROK v. Connaisseur) van fokker Rob van Ruitenbeek uit Maarsbergen. “Dit is een rassige merrie die goed in het rechthoeksmodel staat”, licht Toine toe. “Ze is opwaarts gebouwd en het is een merrie met veel allure. Ze zou nog iets aan bespiering kunnen gaan winnen. Deze merrie liet een hele fijne bewegingsvorm zien in alle drie de basisgangen. Ze kan goed stappen, heel fijn draven en goed galopperen.” Nachorijke VR kreeg een bovenbalkscore van 80/85.

Altijd goed

Rob fokte Nachorijke VR uit de elitemerrie Idorijke (v.Connaisseur). “Ik kocht ooit de moeder van Idorijke, de merrie Redorijke”, vertelt Rob. “Deze Jazz-dochter is een halfzus van de Grand Prix-merrie Madorijke. Redorijke werd getraind bij Rien van der Schaft, maar ze raakte geblesseerd. Rien vroeg me of ik iemand wist die met haar wilde gaan fokken en dat wilden wij graag. Ik heb Redorijke voor de fokkerij ingezet en alleen maar hele fijne paarden uit haar gefokt. Met deze stam is het eigenlijk altijd goed. De meeste paarden verkopen we naar het buitenland, bijna allemaal naar Engeland of Amerika. In het voorjaar hebben we een halfzus van Nachorijke verkocht in de veiling binnen Nederland. Zij zal ook voor de fokkerij worden ingezet, dat is hartstikke leuk.”

Sport

Nachorijke VR zal in augustus haar opwachting maken op de KWPN Kampioenschappen in Ermelo, daarna wordt ze verder opgeleid voor de sport. “Nachorijke groeide er geweldig in en het is natuurlijk fantastisch dat ze naar de NMK mag. We hebben dit jaar een embryo uit haar gespoeld van Total McLaren, daar zijn we heel blij mee. In de periode dat we spoelen en dekken, rijden we nooit. Ze krijgt dus nog even rust en in het najaar gaan we haar rijden.”

80/80

Zonik-dochter Melina A.K. (uit Thanina V ster pref prest sport-dr v. Welt Hit II) van fokker A.J. van Kuyk uit Harmelen kreeg een bovenbalkscore van 80/80. “Deze merrie staat voldoende in het rechthoeksmodel en zou nog een fractie meer opwaarts gebouwd kunnen zijn”, aldus Toine. “Ze kan goed stappen, met een goede ruimte en goed in de viertakt. In draf beweegt ze met veel ruimte en een mooie techniek.”

75/80

Ook een groot aantal merries kreeg 80 punten voor bewegen en 75 voor exterieur. Een van hen is de merrie Noraline 2 (Dettori uit Enoraline ster v. Rock Forever, fokker J.A. Wijnveen uit Winterswijk) van Rob van Ruitenbeek en C.G.S. van Mourik uit Renkum. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel. Het is een hele jeugdige merrie die nog wat aan bespiering zou kunnen gaan winnen.” Ook Nova Daula (Daily Diamond uit Amice Daula elite sport-dr D-OC v. Scandic, fokker Stal Naberink uit Oosterwolde) van M. van de Horst-van Brenk uit Groenekan kreeg dit puntentotaal. “Dit is een merrie die voldoende langgelijnd was en goed opwaarts gebouwd was. Het is een hele rassige merrie met veel jeugd, die iets sterker zou kunnen zijn in de kootstand. Ze liet wel hele fijne beweging zien, mooi gedragen en mooi naar boven.” Ook Nina Ricci Apple (Just Wimphof uit Jewel Apple ster voorl. keur PROK v. Fairytale) van fokker N. van Maaswaal uit ’t Goy kreeg deze bovenbalkscore. “Deze merrie is langgelijnd en heeft heel veel front. Ze kan goed stappen en goed draven, waarbij ze heel fijn lichaamsgebruik liet zien.”

Vierjarige merries

De laatste merrie met 75/80 is de vierjarige Franklin-dochter Mama Loo (uit Happie elite ibop-dr PROK v. Vitalis, fokker Reesink Horses uit Eibergen) van Rob van Ruitenbeek uit Maarsbergen en C.G.S. van Mourik uit Renkum. “Deze merrie heeft een mooie voorhand met veel schouder. Ze was wat hellend in de croupe en zou wat sterker kunnen zijn in de lenden. Ze kon wel heel fijn bewegen. Ze stapte goed en de draf wel erg goed met een mooie techniek en veel schoudervrijheid.”

De eveneens vierjarige Madona (Daily Diamond uit Zadona D PROK v. Jetset-D, fokker I. Frans uit Heerhugowaard) van G.H.S. Spring in ’t Veld uit Ermelo kreeg 80 punten voor haar exterieur, voor beweging scoorde ze 75. “Dit is een langgelijnde merrie die opwaarts gebouwd is. Ze heeft veel uitstraling en zou nog iets meer ontwikkeling in de voeten kunnen zien. Ze liet een nette manier van bewegen zien.”

Uitslag

Bron: KWPN