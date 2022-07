SK/CK Utrecht: Vier merries van Schep naar NMK

Het was een goede eerste dag van de stamboekkeuring in het Utrechtse Houten. Vijf springmerries werden uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring, waarvan vier in (mede)eigendom van Egbert Schep.

Voor de springmerries werd het vandaag gelijk afgewerkt, zij konden na het behalen van het sterpredicaat gelijk in graad worden verhoogd en uitgenodigd worden voor de NMK. Voor de dressuurmerries staat morgen de Centrale Keuring op het programma.

Goede kopgroep

Van de 14 driejarige springmerries werden er 13 ster, van de 4 vier jaar en oudere merries waren dat er 3. “We hebben een hele goede kopgroep gezien, een goede middengroep en een klein ondereind vandaag. De keuring was goed georganiseerd en ook de begeleiding van de paarden was goed, waardoor het heel prettig werken was”, stelt jurylid Cor Loeffen, die samen met Stan Creemers keurde.

Twee van Chacoon Blue

Twee dochters van Chacoon Blue mogen naar de NMK: Okeechobee TCS (uit Cor de la Crow Z van Crown Z) van fokkers Tim en Leida Collins-Strijk uit Boekel en mede-geregistreerde Egbert Schep en One Blue Kiss TCS/ES (Chacoon Blue uit Covella ster prest van Ukato) van fokkers Egbert Schep en Tim en Leida Collins. Eerstgenoemde werd ster met 80/85 met 90 punten voor reflexen en techniek. “Deze merrie is ingeteeld op Ratina Z en dat zien we terug in haar zeer snelle reflexen. Ze is een heel aansprekende, jeugdige en langgelijnde merrie die met veel atletisch vermogen springt. Ze gebruikt daarbij haar lichaam op een goede manier en springt met een goede beentechniek.”

One Blue Kiss TCS/ES (v. Chacoon Blue) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Met 80/80 verdiende One Blue Kiss TCS/ES het sterpredicaat. “Deze dochter van Chacoon Blue beschikt eveneens over maat en formaat en is heel aansprekend. Ze begon op een heel natuurlijke manier aan haar verrichting en bouwde positief op naarmate het hoger werd. Ze springt met een zeer goede beentechniek en lichaamsgebruik, springt met veel afdruk en lijkt over veel vermogen te beschikken.”

Scheps fokkerij

Meer succes was er voor Egbert Schep dankzij de uitnodiging voor de NMK van de Janeiro-dochter Ollandra ES (uit Gallandra ES van Falaise de Muze) en Osiria ES (Kallmar VDL uit Isolde ES elite sport-spr PROK), die beide uit zijn eigen fokkerij komen. De Janeiro-dochter werd ster met 80/85. “Dit is een goed gemodelleerde, langgelijnde merrie met goede bovenlijn en correct fundament. Ze begon wat fris bij het springen en liet daarbij veel inzet zien. Ze springt met een zeer goed lichaamsgebruik en imponeerde op de hoge oxers.”

Olandra ES (v. Janeiro) Foto: Jacquelien van Tartwijk

De Kallmar-dochter Osiria ES kreeg 80/80. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel, is goed ontwikkeld en heeft correct fundament. Ze galoppeert krachtig en bouwde bij het springen positief op. In het begin was ze wat afgeleid maar dat verbeterde en ze liet zien over veel vermogen te beschikken.”

Osiria ES (v. Kallmar VDL) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Nog een High Shutterfly naar Ermelo

Ook naar Ermelo mag de High Shutterfly-dochter Oliva (uit Kosta van El Clarimo) van fokker E. van Hal uit Breukelen, die een bovenbalk van 85/80 verdiende. “Dit is een heel aansprekende, jeugdige merrie die goed in het rechthoeksmodel staat, een sterke bovenlijn en correct fundament heeft. Ze heeft een goede galop, springt met een goed lichaamsgebruik waarbij de richting wel wat naar voren is, daarbij toont ze zich heel voorzichtig.”

Oliva (v. High Shutterfly) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Twee keer 80

Met tweemaal 80 punten werd Talentieni Number One Z (Taloubet Z uit Elieni van Numero Uno) van J.R. Kroon uit Zeist ster. “Ze staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een goede bovenlijn en is jeugdig. Bij het springen valt haar goede techniek op, waarbij ze goed met de schoft omhoog en met een goede schouder springt. Ze heeft vlugge reflexen, een goede sprongafloop en toont atletisch vermogen.”

Bron: KWPN