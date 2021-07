SK/CK Velddriel: 13 van 18 ster, Nanilinda M naar 85-85

Voor stamboekopname in Velddriel op 10 juli gaven fokkers met groot enthousiasme hun driejarige merries op. Dat werden er teveel om op één dag te kunnen beoordelen en daarom werd de vrijdag als opnamedag eraan vastgeplakt. Uitschieter van die dag was Nanilinda M met een score van 85 voor zowel exterieur als beweging. Deze dochter van Wynton verdiende tevens als enige een uitnodiging voor de NMK.

Achttien driejarige merries werden beoordeeld door inspecteur van de regio Gelderland Toine Hoefs. Hij deed dit samen met Marian Dorresteijn. Dertien merries kregen het sterpredicaat en tien daarvan werden ook nog eens voorlopig keur in de aansluitende Centrale Keuring.

Hattrick voor familie Van Mook

De familie Van Mook uit Alem had een goede dag vandaag. Deze succesvolle fokkersfamilie verscheen met drie merries in de baan. Alle drie werden ster verklaard en even later ook voorlopig keur. Nanilinda M (v.Wynton) was de uitschieter met 85 punten voor zowel haar exterieur als haar beweging. De royaal ontwikkelde zwarte scoorde maar liefst 95 voor haar uitmuntende galop. Toine lichtte toe: “Een opwaarts gebouwde merrie, die met veel kracht en afdruk bewoog in alle drie de gangen. Ze liet daarbij tevens zien heel makkelijk te kunnen schakelen. Lang gelijnd, met een hele mooie schoft-/schouderpartij en goede verbindingen.” Nanilinda M is geboren uit elitemerrie Vannilinda M (v. Negro). Uit dezelfde merrielijn werd ook Nilinda-II M (High Five US x Hilinda M Keur IBOP(dr) v. Cadans M) voorgesteld. Haar expressieve draf leverde maar liefst 85 punten op. 80 Punten voor exterieur en 75 voor beweging gingen er naar Nolinda’s M (v. Just Wimphof x Valeron). “Een goed ontwikkelde, moderne merrie, die goed in het rechthoeksmodel staat. Bewegen doet ze op een lichtvoetige manier en met veel souplesse. Ze zou misschien nog een fractie resoluter in haar achterbeengebruik kunnen zijn.”

Nickole Turfhorst

Normaliter is ze de hele keuringsdag druk met paarden van verschillende eigenaren. Deze keer verscheen Linda Leeflang uit Beneden-Leeuwen in de baan met een eigen merrie. Deze Nickole Turfhorst is gefokt bij H.P. Koele in Wezep. De dochter van For Romance liet veel actie in beweging zien. Met een mooie beentechniek en een steeds aantredend achterbeen. In de galop wisselde ze heel makkelijk en ze maakte steeds een mooi front. Twee keer 80 punten, voor zowel exterieur als beweging was het resultaat. “Van de week wilde ik haar nog afmelden omdat ik twijfelde of ze wel goed genoeg was, waarschijnlijk ben je het meest kritisch op je eigen paarden. Ik ben in ieder geval heel blij met het resultaat!”, aldus Linda.

Nana Mouskouri DVB

Als laatste paarden van de dag verschenen twee zwarte merries voor de jury, waarbij Marian Dorresteijn vanwege familiebelangen haar plaats even afstond aan Wim Versteeg. Nana Mouskouri DVB van f/g Dressuurstal Van Baalen in Brakel maakte van het tweetal de meeste indruk. Dit is eveneens een dochter van Totilas uit de elitemerrie Erludine DVB (v.Jazz). Een goed ontwikkelde merrie met drie hele fijne gangen en daarbij veel buiging in het achterbeen. Na een hele aansprekende vertoning kreeg zij 80 punten voor zowel exterieur als beweging.

Halfzus Vivaldi

Er werden eveneens twee oudere merries ter keuring aangeboden en ook zij konden de toets der kritiek doorstaan en werden bevorderd van ster naar voorlopig keur. Een opvallende verschijning in deze kleine rubriek was Kristal-Utopia, een dochter van Ferguson. Ze is gefokt bij Antoon Versantvoort uit Sint-Oedenrode. Bij het grote publiek beter bekend als de fokker van Vivaldi. Kristal-Utopia is zeker geen toevalstreffer, want ze komt uit Renate-Utopia (ster pref prest D-OC v. Jazz) en dat is ook de moeder van Vivaldi. Kristal-Utopia staat geregistreerd bij Joop van Uytert in Heerewaarden.

Bron: KWPN