SK/CK Zuid-Holland: veel kwaliteit bij dressuurmerries

Bij manege De Develruiters in Heerjansdam vond vandaag de eerste dag van de Stamboek- en Centrale Keuring van de regio Zuid-Holland plaats. Veel mooie paarden, strakke organisatie, prima weersomstandigheden en een gezellige en gemoedelijke sfeer. Een keuring die warempel even deed denken aan de pre-corona-variant.

Als jury in de baan stonden Bart Bax en de inspecteur van de regio Zuid-Holland, Petro Trommelen.

Goed ontwikkelde dressuurpaarden

Trommelen: ”Het was genieten hier vandaag. Natuurlijk heeft Zuid-Holland ieder jaar een aantal goede driejarige merries, maar deze keer waren het er best veel. Eigenlijk was er helemaal geen ondereind. We hebben bijna allemaal moderne, goed ontwikkelde en fijn bewegende dressuurpaarden gezien en dus plezierig kunnen punten. Voor de finale morgen aan het einde van de dag hebben we er maar liefst negen kunnen uitnodigen en die zijn aardig aan elkaar gewaagd, dus we verwachten nog een hele strijd. Allemaal hebben ze scores van 80 en hoger. Morgen wordt ook uitgemaakt welke driejarige merries een uitnodiging krijgen voor de KWPN Kampioenschappen.”

Nanadu

Met een score van 75 voor exterieur en 80 voor beweging ging het keurpredicaat naar drie merries, te weten: Nanadu, een dochter van Ferguson uit elitemerrie Fairytale (v.Vivaldi). ”Een jeugdige, goed ontwikkelde merrie, die ruim en actief en met een mooie techniek bewoog. Aan haar excellente tap konden wij zelfs 90 punten kwijt. Ze beschikt over een fraaie schoft- en schouderpartij, maar zou iets meer welving in de hals mogen hebben”, aldus Petro. De vosbles is gefokt bij J.P. Weenink in Heerde en staat geregistreerd bij de bekende dressuuramazone Stephanie Kooijman in Rucphen.

Nimphy van f/g Gabrielle en Nijntje

Dezelfde score was er voor Nimphy van f/g Gabrielle en Louis Röst uit Stroe met Tim Coomans uit Oud-Beijerland als medegeregistreerde. ”Een jeugdige en fijn bewegende merrie met veel techniek en buiging in de gewrichten. Met goede verhoudingen in de bovenlijn en een mooie hoofd-halshouding. Ook voorzien van een hard fundament”, zo luidde het jurycommentaar. De zwarte blikvanger is een dochter van Ferdeaux en komt uit elitemerrie Gaby (v.Jazz). Nijntje behaalde een gelijke score. Een goed ontwikkelde dochter van Valverde, die op makkelijke wijze draafde, met een actieve beweging in alle drie haar gangen. Ze beschikt over een goede bovenlijn, een lange schouder en een mooie hals. Ze zou wat edeler in haar hoofd mogen zijn. Nijntje van f/g C.E.W. van Engelen uit Nootdorp komt uit elitemerrie Cambada (v.Polansky).

Nadèl voorlopig keur

Nadèl (v. In Style) werd weliswaar voorlopig keur verklaard, maar miste met haar score van 80 voor zowel haar exterieur als beweging nipt een finaleplaats. Haar fokker Richard van Heuvelen uit Putten kwam met zijn echtgenote naar Heerjansdam om na lange tijd zijn fokproduct weer een keer in levende lijve te zien. Hij verkocht haar al op jonge leeftijd aan de nu in Schiedam woonachtige Lynne Maas. De donkerbruine Nadèl komt uit de preferente elitemerrie So What (v.Ferro). Deze merrie is tevens de moeder van het Grand Prix-dressuurpaard Electra, waarmee Lynne ook succesvol was op het WK Jonge Dressuurpaarden. Verderop in de merrielijn treffen we nog een Grand Prix spring- en dressuurpaard aan. Petro: ”Deze merrie stapt actief en met een goede ruimte. Dit laatste laat ze ook zien in de draf en daarin heeft ze ook een mooie techniek. In de galop toont ze een goede sprong. In alles zou ze wel haar hals er meer op mogen zetten.”

Bron: Horses.nl/KWPN