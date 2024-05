SK De Steeg: alle springmerries bevorderd, 10 van 18 dressuurmerries ster

Bij MvM Horses in De Steeg vond vrijdag 3 mei een stamboekkeuring voor spring- en dressuurpaarden plaats. De juryleden kregen de nodige kwaliteit voor ogen. Bij de zes springpaarden was er een 100%-score, alle vier de driejarigen voorlopig keur werden en twee oudere merries bevorderd. Bij de dressuurpaarden werden tien van 18 driejarige merries ster.

Jury Wim Versteeg beoordeelde samen met Stan Creemers zes springpaarden, waarvan alle vier de driejarigen voorlopig keur werden. Twee oudere merries hadden allebei hun sporen in de sport al verdiend en aan alle eisen voldaan. Zij werden gepromoveerd tot elitemerrie.

Versteeg: “Er waren in De Steeg niet veel, maar wel goede springpaarden. Twee driejarige merries sprongen voor 80 punten. Onder meer Ravenna van de Kraketonne (Verdi x Wittinger VDL). Een hele jeugdige dochter van Verdi, die opvallend lichtvoetig en met veel balans galoppeerde. In het springen toonde ze een goede beentechniek, veel lichaamsgebruik en goede reflexen. Daarbij lijkt heel voorzichtig.” Ravenna van de Kraketonne is gefokt en staat geregistreerd bij Spruyt Holding BV te Epe.

Ook Rezy Viola (Liverpool x Kojak) scoorde 80 voor het onderdeel springen. Haar fokker/geregistreerde Bart Derksen uit Steenderen fokte tevens haar vader Liverpool. Wim Versteeg omschreef Rezy Viola als: “Een goed gemodelleerde merrie met een aansprekende voorhand die op een actieve manier galoppeert, met veel kracht en daarin ook zeer makkelijk kan changeren. Daarbij springt ze goed met het lichaam naar boven, toont een opvallende bascule en een fijne beentechniek.”

Twee keer 80-80

Bij de dressuurpaarden werd de plaats van Stan ingenomen door Luuk Smetsers. Achttien merries verschenen in de baan en hiervan werden er tien ster en kregen een uitnodiging voor de Centrale Keuring voor eventuele graadverhoging. Twee merries behaalden zowel voor hun exterieur als voor hun beweging 80 punten.

Royalle Dior van de Markvallei

Eén daarvan was Royalle Dior van de Markvallei (v. Fürst Dior). Wim lichtte toe: “Een jeugdige en heel rassige merrie met een fraai gevormde hals en goede schoft- en schouderpartij. Draven doet ze lichtvoetig en ruim en daarbij laat ze veel tact zien. Dit beeld zien we ook terug in de galop.” Royalle Dior van de Markvallei is gefokt bij Wendy Plomp in Tull en ’t Waal. Ze staat geregistreerd bij Robin Blaauwendraad in Dreumel en J. Robinson in Helsinki. Als moeder staat te boek J’aime Litchy van de Waalsehoeve, op haar beurt een kleindochter van de bekende Litchy (elite preferent prestatie sport v. Ferro). Zij is onder meer de moeder van de bekende Grand Prix-paarden Go Legend en Painted Black.

Rikki Rava MD

De tweede 80/80-merrie Rikki Rava MD (v. Kjento), gefokt bij M. Dinnissen uit Beers en geregistreerd bij Dressuurstal Ilona Goris in Gendt, werd door Wim omschreven als: “Een merrie met een aansprekend type en veel uitstraling. Ze beschikt over een fraaie voorhand en een sterke bovenlijn. Bewegen doet ze met veel kracht en gedragenheid. Ze laat daarbij een goede beentechiek zien. Ook toont ze in galop kracht en veel balans. Ze was wat te fris in de kooi en dat ging ten koste van haar lichaamsgebruik in stap.”

Rikki Rava MD (v. Kjento) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Bron: KWPN