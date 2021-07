SK Den Hout: Alle 12 dressuurpaarden ster, Indy van de Anjershof elite

Vandaag werden alle twaalf beoordeelde paarden bij de stamboekkeuring op locatie bij Van Olst Horses ster en/of (voorlopig) keur. Tien dressuurmerries en twee ruinen werden ster(waardig) verklaard. Inspecteurs Bart Bax en Toine Hoefs verklaarde de achtjarige merrie Indy van de Anjershof (Negro uit Estra elite pref EPTM-dres PROK van Zhivago, fokker B.H. Harms uit Foxwolde) van gastheer Van Olst Horses direct elite in de CK-rubriek.

”De achtjarige Negro-dochter is ruim voldoende ontwikkeld, heeft veel front en correct fundament. Ze stapt actief en ruim, en draaft met veel tritt en daarin zou ze iets meer ruimte mogen pakken,” aldus inspecteur Bart Bax. Deze achtjarige merrie slaagde eerder al met 75 punten voor de IBOP en werd daardoor direct elite.

85 voor beweging

De Everdale-dochter Nova-Liz (uit Frizzle Liz ster van Johnson, fokker E. van de Steen uit Zeeland), Glamourdale-dochter Nadya T (uit Sursela ster pref van Lester, fokker W.H.J. Timmers uit Volkel) en Chippendale-zoon Ninja d’Or (uit Gynola M ster PROK van Rousseau, mede-fokker J. van Stokkom uit Made) werden ster en voorlopig keur met een bovenbalk van 75 voor exterieur en 85 voor bewegen. De driejarige merrie Noa Balia d’Or (Danone I uit J’Adore Balia D-OC van Negro, mede-fokker J.J. Schalekamp uit Dordrecht) van mede-fokker Berry van der Hoorn uit Made werd ook ster met 85 punten voor bewegen. Deze 1.60m-metende merrie kreeg 70 punten voor exterieur.

75/80

Met 75/80 werden Noira (Everdale uit Amperia D-OC van Ampère) van fokker H. Verthriest uit Nevele, Next d’Or (Painted Black uit Honey d’Or elite IBOP-dres sport-dres PROK van Chippendale) van fokker Berry van der Hoorn en Nirvana (Negro uit First Donna C ster PROK van Jazz) van fokker H. Verthriest uit Nevele ster en voorlopig keur.

Bron: Horses.nl/KWPN