SK Epe: 80-80 voor San Amour-dochter Juliana Ballerina

In de aansluitende Centrale Keuring konden Toine Hoefs en Marian Dorresteijn twee merries bevorderen tot voorlopig keur. De eerste was de zevenjarige San Amour-dochter Juliana Ballerina (uit Wensie pref prest v. Krack C, fokker W. den Besten uit Oldenbroek). “Dit is een royaal ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat met veel front”, licht Toine toe. “Ze is iets week in de kootstand, maar het is een merrie die opviel in beweging. Ze stapte goed in de viertakt met voldoende ruimte, draafde met een goede ruimte en goed gebruik van het voorbeen. Daarbij zou ze soms nog iets mooier op het achterbeen kunnen blijven. In galop toonde ze heel veel gemak, een goede balans en heel veel techniek. Deze merrie was de uitschieter van de dag.”

Bij toeval gekocht

Juliana Ballerina is in eigendom van Willem Auke van der Linden. “Ik heb haar bij toeval gekocht via een kennis”, vertelt hij. “Ik ging haar kijken en ik dacht: die kan ik niet laten staan. Haar hardheid, uitstraling en maat spraken me toen heel erg aan. De vorige eigenaar ging niet naar een keuring, maar ik wil wel de optie hebben om eens met haar te gaan fokken. Het zou zonde zijn om het niet te proberen, dus ik heb haar aangemeld voor vandaag en het is gelukkig geslaagd. Ze wordt op dit moment door Marijke de Geus gereden en ik denk dat zij de merrie eind van dit jaar in het ZZ-licht gaat uitbrengen. Onder het zadel is ze een hele fijne merrie met heel veel looplust.”

Me Macbeth

Expression-dochter Me Macbeth (uit T-Macbeth ster pref v.Cabochon, fokker Gert Willem van Norel uit Wapenveld) werd tevens keur verklaard. Deze 1.73m-metende merrie kreeg een bovenbalkscore van 75/75. “Dit is een goed ontwikkelde, opwaarts gebouwde merrie. Ze stapt met een goede viertakt, de draf heeft veel ruimte en kracht. Daarbij drukt het achterbeen goed af, maar zou ze nog een beetje meer op het achterbeen kunnen blijven. In galop toonde ze goede sprong.”

