SK Exloo: 12 tuigpaarden uitgenodigd voor CK, Icellie-dochter dagkampioen

Voor de tuigpaardregio Noord werd dinsdag de eerste stamboekkeuring georganiseerd bij het Hippisch centrum in Exloo. Hier ontvingen twaalf tuigpaarden een uitnodiging voor de Centrale Keuring. Volgende week vindt de laatste stamboekkeuring voor de tuigpaarden plaats in Tolbert. Daarna zal het definitieve aantal tickets voor de CK bekend zijn, welke op 28 juli in Tolbert wordt gehouden.