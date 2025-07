SK Exloo dressuur: 80/85 dochters van Las Vegas en Blue Hors Santiano

Bij hippisch centrum Exloo vond naast de stamboekkeuring voor springpaarden er ook een plaats voor driejarige dressuurmerries. Ook hier was de kwaliteit gemiddeld goed, met enkele uitschieters naar boven. In de baan als jury voor deze fokrichting stonden Bart Henstra en Menke Hoekstra. Negentien merries werden aangeboden en veertien hiervan werden, mits aan alle aanvullende eisen voldaan, beloond met het sterpredicaat. Toppers met een bovenbalk van 80/85 waren Santorini Dieni GDH (Las Vegas x Toto jr) en Spring Nal T (Blue Hors Santiano x Ferdinand).

Een van de meest opvallende merries die meedeed, was Santorini Dieni GDH (v. Las Vegas). Zij kreeg 80 punten voor haar exterieur en 85 voor beweging. Bart licht toe: “Een goed ontwikkelde en bespierde merrie, opwaarts gebouwd, met een goede bovenlijn en veel front. Draven deed ze extra opvallend, hiervoor kreeg ze dan ook een 9.5, met heel veel beentechniek, een expressief voorbeen en veel kracht vanuit het achterbeen. Daarbij toonde ze veel schakelvermogen. Ze heeft geen snelheid nodig om op verschillende manieren te draven. Ook stappen en galopperen deed ze met veel techniek en heel goed; zondermeer een hele complete merrie!”

Ze is gefokt bij Janneke Gnodde op Terschelling en staat geregistreerd bij A. Loomans en Matty Marissink Stables V.O.F. in De Wijk. Als moeder van Santorini Dieni GDH staat op papier Mya Dieni (voorl keur prok D-OC v. Glock’s Toto Jr).

Spring Nal T

Ook een bovenbalk van 80/85 was er voor er voor de bloedgemaakte en aansprekende Spring Nal T (Blue Hors Santiano): “Een merrie met een echt sportlichaam en goede verbindingen in de bovenlijn. Deze merrie viel vooral op door haar galop. Deze had heel veel balans, een naar voren grijpend voorbeen en daarbij ook veel kracht en schakelvermogen. Draven deed ze ook met veel souplesse en een goede beentechniek, daarbij bleef ze steeds mooi bergop.”

Stermerrie Spring Nal T is gefokt bij Angèle Toonen in Odiliapeel en staat geregistreerd bij M.P.H. Pouwels in Agelo.

Twee keer 80/80

Er waren ook nog twee merries met 80 punten voor zowel exterieur als beweging. Daaronder Saint Amour (v. Florida TN). Zij werd door de jury omschreven als: een aansprekende, goed gemodelleerde merrie met mooie verhoudingen en een sterk bespierde bovenlijn, met goede voeten eronder. Ze beschikt over drie goede gangen met daarin veel kracht en een actief gebruik van het achterbeen. Ze bewoog ook steeds in de goede houding. Saint Amour is gefokt en staat geregistreerd bij E. van Velzen in Erica. Ze komt uit Dettina (elite eptm(dr) D-OC v. Johnson).

Swarovski (v. Next Pitch) kwam ook op een bovenbalk van 80/80. Swarovski werd toegelicht als: “Een merrie met veel lengte en een extra gemodelleerde voorhand met een goede schouderpartij erin. Ze viel met name op door haar actieve en ruime galop, met een expressief naar voren grijpend voorbeen. In haar draf was ze lichtvoetig en toonde ze veel souplesse.” Swarovski van f/g Stal Laarakkers in Vledderveen komt uit elite sportmerrie Inebel Taonga (v. Negro). De moeder van deze merrie is de bekende Darabel (elite pref prest sport prok v. Westpoint).

Bron: KWPN